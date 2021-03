El Kun Agüero se olvidó el nombre de San Martín y dudó del cruce de Los Andes

Sergio Kun Agüero, contento por haber vuelto a jugar en el Manchester City tras una larga ausencia, se expresó en su canal de la red social Twitch y puso en duda que José de San Martín haya cruzado la cordillera de Los Andes.

En un video, junto a un amigo y su hijo Benjamín, Agüero puso cuestionó que, en 1817 San Martín, de quien se olvidó el nombre, haya cruzado la cordillera.

“Nosotros estudiamos a Manuel Belgrano, al que cruzó con un caballo Los Andes, el famoso ese...”, le dijo a su amigo, cada vez más ansioso por recordar el nombre del prócer.

Vos sabías que uno... ¿quién fue? Uno cruzó Los Andes con un caballo”, agregó. “¿Era argentino?, preguntó el español, a lo que Agüero afirmó que sí, aunque en ese momento el territorio aún formaba parte del Virreinato del Río de la Plata.

“Es groso, tiene una estatua”, destacó el ex Independiente y Atlético de Madrid, ahora en las miras del Barcelona.

“El tema es que nadie lo vio, hay que ver si... porque yo puedo ir ahí, me saco una foto y cruzo en coche. Me pongo a posar con el caballo, me saco foto y puf, lo crucé”, remató.

Para cerrar, Agüero dijo: “¿En esa época cómo sabés? Si ahora vos pensás, está Twitter, Instagram, Facebook, tenemos todo ahora. Si lo cruzó un caballo con un chabón, ¿no lo puede cruzar otro ahora? si lo cruzó uno es que se puede. ¿Quién va a cruzar, sabes el ofri?”.

