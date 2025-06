El incómodo momento de Julián Álvarez al ser consultado por el embarazo de su mujer

Julián Álvarez suele mantener un perfil bajo fuera de las canchas. Por eso, cuando este domingo un periodista lo felicitó en plena conferencia por el embarazo de su pareja, María Emilia Ferrero, se quedó en silencio unos segundos, visiblemente desconcertado, y apenas atinó a responder con un titubeante “yo no dije nada”.

La escena ocurrió en la rueda de prensa previa al partido entre Atlético de Madrid y Botafogo, por el Mundial de Clubes. Allí, el futbolista hablaba de lo deportivo cuando, sin que mediara pregunta alguna, uno de los cronistas le deseó felicitaciones por su futura paternidad.

Lejos de enojarse, Álvarez confirmó los rumores con cierta timidez: “Sí, voy a ser papá. Todavía no habíamos anunciamos nada. No sé cómo salió por ahí…”.

El momento se viralizó en las últimas horas, no por lo que dijo el delantero del Atlético de Madrid y la selección argentina, sino por el modo en que lo interceptaron completamente desprevenido con una noticia íntima que, hasta entonces, no había sido anunciada públicamente.

La incomodidad fue evidente: Álvarez bajó la mirada, sonrió con nerviosismo y, tras unos segundos, terminó confirmando la noticia que mantenía en reserva junto a su pareja.

Pese al inesperado episodio, el futbolista cordobés mantuvo la cordialidad con los periodistas y agradeció el gesto. Luego, trató de retomar el foco en lo deportivo, tras expresar que tanto María Emilia como él están muy felices, aunque prefirió no ahondar en detalles.

María Emilia Ferrero y Julián Álvarez en Qatar

El periodista le pidió disculpas a Julián Álvarez y su familia

Tras la viralización del episodio, el periodista que felicitó a Julián Álvarez por el embarazo de su pareja utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas. A través de un historia en su cuenta de Instagram, Matías Pelliccioni reconoció su error y se mostró arrepentido.

“Necesito y quiero pedir disculpas por lo sucedido recién con Julián. Me siento pésimo y en ningún momento fue mi intención buscar ningún titulo”, escribió. Según explicó, dio por confirmado un rumor sin chequearlo previamente, y por eso formuló una pregunta vinculada al supuesto festejo de gol por la llegada de un hijo.

El periodista Matías Pelliccioni pidió disculpas por lo sucedido

“Me comí un rumor por recontra confirmado y, al estar tantos días viajando afuera del país y sin repercusiones reales, lo di por sentado sin pensarlo”, continuó.

Con tono autocrítico, admitió que fue “un grave error” y pidió disculpas tanto al jugador como a su familia: “Juro por mis hijos que jamás fue mi intención generar esto. Los que me conocen saben que no es mi estilo y no soy mala leche. Realmente me quiero matar. Disculpas nuevamente”.

Cómo se conocieron Julián Álvarez y María Emilia Ferrero

La historia entre Julián Álvarez y María Emilia Ferrero comenzó mucho antes de que él se convirtiera en campeón del mundo o delantero estrella en Europa. Ambos se conocieron en Calchín, Córdoba, el pueblo natal del futbolista, cuando apenas tenían 10 años.

Emilia pasaba largas temporadas allí, ya que su papá y su abuelo eran de esa zona. La cercanía y el grupo de amigos en común hicieron que comenzaran a frecuentarse y, con el tiempo, surgiera algo más que una amistad.

María Emilia y Julián se conocieron en la infancia

A pesar de que sus caminos parecían distantes —él encaminado hacia una carrera futbolística profesional y ella enfocada en sus estudios y su pasión por el hockey sobre césped—, el vínculo se mantuvo con el correr de los años. Emilia jugó gran parte de su vida en el Club Atlético Barrio Parque de Córdoba, donde cultivó el espíritu deportivo que más tarde conectaría con el de Julián.

La relación se consolidó en 2022, cuando Álvarez ya era una figura en River Plate. A partir de entonces, comenzaron a mostrarse juntos públicamente y decidieron compartir la vida cotidiana, primero en Buenos Aires y luego en Manchester, cuando el jugador fue transferido al City.

Su relación se consolidó en 2022 cuando Julián jugaba en River Plate

En Inglaterra, Emilia se adaptó al nuevo entorno, donde acompañó a Julián en el exigente ritmo de la Premier League, mantuvo su rutina de actividad física y se integró en el círculo cercano del futbolista.

Las redes sociales comenzaron a mostrar fragmentos de su día a día: viajes, reuniones familiares, paseos por ciudades europeas. Con el traspaso al Atlético de Madrid en 2024, la pareja sumó un nuevo país a su historia compartida. En España siguieron enfocados en mantener el mismo estilo de vida, y ahora, con la llegada de su primer hijo en camino, encaran una nueva etapa.