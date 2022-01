Federico Bulos reveló una intensa discusión fuera del aire entre el Chavo Fucks y el Cai Aimar

Profesionales del debate, los periodistas del programa deportivo F90 (ESPN) están acostumbrados a intercambiar sus ideas, conceptos e informaciones en un tono más que vehemente. Sin embargo, este martes, esa discusión, según relató el periodista Federico Bulos, se trasladó fuera del aire.

“Les cuento algo porque no tiene desperdicio. Nos cambiamos temprano y le digo: ‘Chavo, ¿nos vamos a tomar un café?’. Y nos fuimos con el Chavo y el Cai Aimar. Empezó un debate en la mesa tomando un café en el bar, sobre técnicos de vieja escuela y de nueva escuela, que terminamos transpirados el Chavo y yo. Afuera del aire”, resaltó Bulos en el pase con F12.

Luego, Fucks sentó su postura respecto de los entrenadores más jóvenes con los más experimentados. “Yo respeto a todos. En esto sí voy a ser amplio. Me parece que hay una nueva corriente en el fútbol ya”, dijo. Por su lado, Leo Gabes se manifestó en desacuerdo con la posición de su colega: “Es injusto juzgar a entrenadores de ahora y tratar de compararlos (porque) no contaban con las mismas herramientas. A mi me parece que los de antes eran igual de buenos que los de ahora”, sentenció.

Asimismo, el Chavo nombró entrenadores que, aún sin contar con los elementos técnicos de ahora, fueron innovadores con los instrumentos que tenían a disposición: “Renato Cesarini, Osvaldo Zubeldía invento todo... después, hay tipos como Carlos Bilardo: le hacían notas curiosas porque miraba video cassettes, y hoy los planteles trabajan con video analistas”.

Federico Bulos reveló una intensa discusión de preproducción con Fucks y Aimar

Antes de que el comentarista deportivo pudiera seguir citando casos de otros DTs de vanguardia, el Cai Aimar salió a su cruce: “Te estas olvidando de Timoteo Griguol, eh”. El exentrenador es discípulo del “Viejo”, fallecido en 2021. Rápido de reflejos, el conductor suplente de “F90″ le replicó al Cai: “No, no me estaba olvidando. Lo iba a nombrar pero te pusiste ansioso. Griguol es un tipo que aprendió a defender hablando con un entrenador de básquet. Eran tipos que volaban, pero con lo que tenían”, concluyó.

En tanto, Aimar dijo cuál es, desde su punto de vista, la tarea primordial de un director técnico de fútbol: “Nunca vas a tener todos fenómenos; entonces, tenés que saber sacarle lo que tiene cada uno: cómo esconde lo que no sabe, y aprovecha lo que sabe. Esa es la real funciona del entrenador”.

Por último, el “Chavo” dejó una definición de lo que para él significa el periodismo: “Yo sé que es mas cómodo, pero el periodismo no solamente son elogios. A veces, hay que tener una mirada crítica. No puede ser que todo esté bien siempre cuando pasan cosas opuestas. Hay una cosa que es blanca, y después hay una casa que es negra. Alguna de las dos tiene que estar mal”, concluyó.