El irónico comentario de Sebastián Vignolo sobre la formación de Boca Juniors: “Vuelve...”

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, realizó este martes un irónico comentario acerca de la formación que habría decidido parar el entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, para enfrentar a Defensa y Justicia en La Bombonera, por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. En el pase con F12, el animador lanzó: “Vuelve Schelotto a Boca”, en relación al mellizo, extécnico del equipo xeneize entre 2016 y 2018.

Según algunas informaciones periodísticas, Battaglia dispondría jugar con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto, Sebastián Villa. Otra posibilidad, es que el “Toto” le deje su lugar a Juan Ramírez. Sin embargo, a priori, el dibujo táctico sería 4-3-3, el preferido de Guillermo en su paso por el club de La Ribera, donde ganó dos campeonatos locales.

Luego, el “Pollo” argumentó su comparación con un juego de palabras. “El formato, la figura, es el equipo de Schelotto. Yo veo las vértebras, los miembros superiores. Es el Boca de Schelotto. Ahora, hay que ver cómo juega con Battaglia. Es una buena formación. Como todas las formaciones que pone Boca, todas son buenas. Hasta que empieza el partidos”, añadió con algo de sarcasmo. Asimismo, admitió que el once titular que elegiría Battaglia, es de su agrado.

A la vez, Vignolo opinó que, de confirmarse las informaciones periodísticas preliminares, Battaglia estaría eligiendo “la ultima receta que a Boca le dio resultado”, y agregó: “Boca es un equipo que tiene que ir al frente. Está obligado. Su historia, su gente, la cancha, el escudo, los títulos. Hoy, pone como para atacar. Elige la cartulina que usó alguna vez Schelotto”.

Guillermo Barros Schelotto ganó dos campeonatos locales con Boca; además, fue finalista de la Copa Libertadores 2018 Jorge Saenz - AP

Sobre Guillermo, indicó que dicho DT le imprimió “un estilo” a Boca, y consideró que eso no implica que el equipo siempre haya jugado bien. “Tener un estilo te asegura saber a que vas a jugar. Podés cambiar una coma, un punto, una ‘h’ Pero no podés cambiar permanentemente, perder identidad, no tener personalidad, no sabes que podes llegar a ver. Yo creo Boca, que viene ganando, está hoy en esa búsqueda”.

En cualquier caso, el relator estimó que “para ganar, siempre tiene que haber un camino, no se puede encontrarse con la victoria porque sí. Puede pasar una vez. Pero tiene que haber una forma, un dibujo”.

Después, deslizó una crítica para Battaglia, al señalar que “ha cambiado mucho” de jugadores. “A veces obligado; por dudas, porque los futbolistas lo confundieron, o porque el técnico confundió a los futbolistas”. A la vez, destacó que el conjunto azul y oro jugó bien los últimos dos partidos frente a Always Ready y Tigre.

Battaglia, a puro grito en los 3600 metros de La Paz AIZAR RALDES - AFP

Boca se enfrenta a Defensa y Justicia a partir de las 21:30 en el Estadio Alberto J. Armando. El ganador de esta llave se medirá ante el que triunfe en el encuentro que disputarán el miércoles Racing Club y Aldosivi.