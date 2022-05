“Era el único...”: la frase que resonó en Boca cuando se enteraron cuál será su próximo rival

El columnista de F12 (ESPN), Augusto Cesar, contó este lunes al mediodía cuál fue el pensamiento interno de los miembros del Mundo Boca al conocer el nombre del equipo que deberán enfrentar en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El equipo de Sebastián Battaglia clasificó a dicha instancia tras terminar en el segundo lugar de la Zona B con 27 unidades, siendo solo superado por Estudiantes (LP). En ese sentido, fue “emparejado” con el club que ocupó la tercera ubicación de la Zona B. Se trata del Defensa y Justicia de Sebastián Beccacece, que tras algunos malos resultados, logró finalmente acceder a la siguiente instancia del torneo.

Al margen, “El Halcón de Varela” es un equipo confiable, seguro y afianzado por el largo tiempo de trabajo sobre un mismo estilo de juego. Es por eso que, según explicó Cesar, en las entrañas del predio de Ezeiza no estarían conformes con cómo se dieron los resultados en la jornada del domingo. “Pregunté esto que recién decías vos, cómo lo ven con Defensa, y alguien me dijo: ‘Era el único que no queríamos enfrentar’. Tienen una muy buena evaluación del equipo de Beccacece. Hay mucho respeto por Defensa y por su entrenador”, admitió el cronista que cubre la actualidad del conjunto xeneize.

En esa línea, el conductor del programa, Mariano Closs, quien en más de una ocasión elogió al equipo de Becca, definió en esta ocasión a Defensa como “un equipo constante”. Sin embargo, el relator explicó cuál es, desde su visión, el punto más débil del campeón de la Recopa Sudamericana 2021: “El tema son sus piernas me parece”, señaló sobre la condición física de sus jugadores. El plantel, no muy numeroso, por cierto, está afrontando la triple competencia: Copa de la Liga, Copa Argentina y Copa Libertadores.

En consonancia con el animador, el periodista Martín Costa, que está identificado con Boca, consideró sobre Defensa: “Es un equipo que está cansado. Se lo nota. Tiene que ver con eso la queja del técnico. De tantos partidos que viene jugando. En un momento la jerarquía del otro, puede pesar mañana” indicó acerca del club de La Ribera. En las últimas horas, el exayudante de campo de Jorge Sampaoli pidió que el encuentro ante Boca no fuera el martes porque apenas habrían pasado 48 horas desde su último encuentro. A su turno, el periodista Esteban Edul opinó que el conjunto dirigido por “Becca” “tiene problemas defensivos”.

Después, Closs admitió que piensa igual que los representantes de Boca que citó Augusto, luego de analizar los rivales que le podría haber tocado a los dirigidos por Sebastián Battaglia, entre los que estaban Gimnasia (LP), Newell’s Old Boys y Argentinos Juniors. “Para mí, el más difícil es Defensa y Justicia como en Boca creen. Es el que mejor juega”, argumentó. Por su lado, el narrador Leo Gabes matizó: “Jugar contra Boca en La Bombonera es un plus”. A su turno, Cesar recordó que “Beccacece tiene una cuenta pendiente en esa cancha”, al recordar la derrota que sufrió como técnico de Racing por la Copa Libertadores 2020.

Sebastián Beccacece alcanzó los cuartos de final con Defensa y Justicia, producto de una campaña en la fase de grupos que consta de siete triunfos, cuatro empates y tres derrotas Télam

Al respecto, Leo Paradizo recordó: “Con Racing, pasó un papelón. No se comió cinco porque tuvo un arquero (NdeR: Gabriel Arias) que fue extraordinario”,