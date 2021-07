El lapidario mensaje que apareció en La Bombonera contra Marcelo Tinelli y la Conmebol

Los hinchas del Xeneize estallaron de bronca. Después de la polémica eliminación de Boca en la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro y con el VAR como protagonista por anular dos goles, se sumó la negativa de la Liga Profesional de Fútbol, encabezada por Marcelo Tinelli, que no aceptó cambiar las fechas de los partidos por el torneo local que el club jugó contra Banfield y San Lorenzo.

Las autoridades de Boca buscaban una reprogramación de los últimos dos encuentros para poder jugar con los futbolistas aislados, quienes rompieron la burbuja sanitaria en Brasil al pelearse con la policía local. Finalmente, la Liga Profesional no aceptó y el equipo debió afrontar ambos duelos con los jugadores de la reserva, que empataron 0-0 con el Taladro y perdieron 2-0 frente al Cuervo.

En medio de todo este malestar, la barra brava del Xeneize colgó una bandera en La Bombonera que resumió la bronca que se vivió en el club en las últimas semanas. “Boca contra todos, todos contra Boca”, fue el mensaje que llevó la firma de La 12.

El propio Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, apuntó contra el conductor de ShowMatch, a quien acusó de no respetar lo prometido. “Es una cosa rara porque el presidente de la Liga, el señor Marcelo Tinelli, el jueves a las nueve y media de la noche me dijo que gestionaron y me confirmó que el día sábado el plantel se iba a hacer el PCR y, si daba negativo, podía jugar el partido. ¿Qué cambió? Que el viernes la reserva que va a jugar ahora, jugó por la mañana y el presidente de la Liga me llamó para decirme que no podíamos jugar con los profesionales”, sentenció en diálogo con ESPN.

Riquelme y Russo sintetizaron el pensamiento del fanático xeneize que se sintió perjudicado en las últimas semanas

Riquelme sintetizó el pensamiento de la hinchada, que se sintió perjudicada por la actuación del VAR en la Copa Libertadores y por la decisión de la Liga Profesional. “Sabemos que el hincha de Boca está con mucha rabia hace una semana, yo estoy recaliente. Estamos recalientes los hinchas. Cuando juegan con la ilusión de uno, molesta y mucho. Pero esto nos va a hacer más fuertes”, manifestó.

En el mismo sentido, el entrenador Miguel Ángel Russo lamentó la situación que vivió el club en el campeonato local. “Teníamos la esperanza de postergar este partido. Queríamos jugar el miércoles a la noche o el jueves que, suponemos, era lo más sensato y lo más lógico. Ahora tenemos que acomodarnos, otra vez, a todo esto. Lo del sábado lo entendí. Lo del martes, no. No costaba nada. Era un día más”, dijo a ESPN.

El enojo que manifestó Russo se debió a que los futbolistas que habitualmente son titulares debían continuar con el confinamiento dispuesto por el Ministerio de Salud, que determinó que Boca había roto la burbuja sanitaria creada para protegerse del coronavirus y que, por lo tanto, debían aislarse a su regreso al país.

Aunque el Xeneize intentó posponer los duelos ante Banfield y San Lorenzo, no lo logró. “Habíamos hecho el esfuerzo, acatamos todo lo que nos dijo la ministra de Salud [Carla Vizzotti], estamos dentro de los planes lógicos y normales. No protestamos. Boca merecía una pequeña modificación. Tampoco estábamos pidiendo algo fuera de lugar y fuera de forma”, concluyó Russo.

LA NACION