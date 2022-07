El nuevo trabajo de David Beckham: se puso el traje de apicultor y cosechó su propia miel

El exfutbolista inglés David Beckham aprovechó su tiempo encerrado durante la pandemia del coronavirus y se hizo especialista en la apicultura, es decir, en la crianza de abejas y la producción de miel. En su hogar, el presidente del club de fútbol Inter de Miami construyó sus propias colmenas y lo mostró en sus redes sociales. Tras muchos meses de profundizar su conocimiento y de espera, el ex Manchester United compartió un video de cómo extrajo la miel y de su emoción tras lograrlo.

David Beckham no solo es un exfutbolista, empresario y modelo de distintas marcas internacionales; ahora, el inglés se dedica seriamente a la apicultura. Hace bastante tiempo que el jugador retirado sube contenido a sus redes sociales relacionado con el mundo de las abejas, como la vez que mostró cómo martillaba para construir su colmena hogareña o como cuando subió a todos sus familiares vestidos con la indumentaria adecuada para trabajar con las abejas.

David Beckham extrae la miel de su colmena luego de tres años en el rubro

Sin embargo, recién en este viernes vio los frutos de tanto tiempo invertido. Beckham compartió un video de cómo llenaba los frascos con su reciente miel orgánica extraída. “Quién diría que me emocionaría tanto con mi primera cosecha de mi miel”, escribió en el pie del video, el cual concluye con una sonrisa y probando un poco de su creación.

David Beckham sorprende a todos con su nuevo pasatiempo: la apicultura. Foto/Instagram: @davidbeckham

David Beckham explicó cómo fue el proceso junto a su hijo hasta lograr este ansiado producto: “Todo comenzó cuando Cruzie y yo construimos nuestra primera colmena encerrados hace 3 años. Cruz está muy emocionado, oh y por cierto, es taaaan buena miel”, señaló el sex symbol europeo.

Emocionado y con ganas de mostrar su producto, el exfutbolista juntó todos los frascos que llenó con miel en una mesada de madera y los mostró en una fila, uno al lado del otro: “Algo de trabajo pegajoso justo ahí”, escribió en una de las historias de Instagram. Al mismo tiempo, David Beckham exhibió el momento en el que fue a extraer el producto de sus abejas vestido de blanco y con una boina gris.

La miel orgánica, ¿el nuevo negocio rentable de David Beckham?

La publicación se llevó más de 100 mil likes por partes de sus seguidores y de comentarios de apoyo en su nuevo pasatiempo que con los años se puede convertir en un negocio rentable debido al peso de su apellido en la industria marketinera. Una de las que le comentó el video fue su esposa, Victoria Beckham, que también se alegró con la flamante miel extraída de su colmena hogareña: “¡Finalmente! Tus cosas pegajosas! ¡Es increíble!”, escribió la diseñadora de moda, quien lo apoyó en los tiempos de pandemia y lo acompaña siempre en cada uno de sus proyectos.

Según explicó The Sun, el exfutbolista ya se reunió con fabricantes y distribuidores para comercializar la miel de su colmena luego de haber lanzado al mercado su propia ginebra. No caben dudas de que a esta altura, Beckham se convirtió en un experto en los negocios luego de haber creado el Inter de Miami de la MLS y de haberse metido de lleno en la compra y venta de jugadores como gerente de su club. Además, con 47 años, el inglés participó de distintas campañas publicitarias y de marketing, por lo que el mundo empresarial no será ningún problema.