El apodo que recibió Franco Colapinto por parte de la prensa italiana y que generó furor en las redes

Franco Colapinto es uno de los deportistas del momento en la Argentina. Tras su irrupción en la Fórmula 1, el oriundo de Pilar no solo instaló su nombre en el país, sino que se hizo reconocido en el resto del mundo al estar en la máxima categoría del deporte de las cuatro ruedas.

Tras su última carrera en el Gran Premio de Singapur, donde culminó en la 16° posición, Colapinto recibió un particular apodo por parte de la prensa italiana, más precisamente por el medio de comunicación Sky Sports F1, quien utilizó su Instagram para calificar el desempeño del piloto.

La prensa italiana bautizó como "Il gaucho" a Franco Colapinto y los usuarios celebraron la iniciativa

“Il Gaucho firma una prestazione decorosa“, expresó Sky Sports sobre el desempeño ”decoroso" de Colapinto, a quien bautizó como “Il Gaucho”. A partir de esta denominación, no solo los usuarios se hicieron eco del apodo, sino que también provocó la reacción de sus managers, Jamie Campbell-Walter y María Catarineu, a cargo de la representación del piloto desde el año 2019.

En el caso de Jamie Campbell, el expiloto escocés le dio un “me gusta” a la publicación, como una forma de avalar el ingenio de la cuenta que se especializa en brindar información detallada de la Fórmula 1.

Jamie Campbell, manager de Colapinto, dio el visto bueno al apodo

Para completar el combo de reacciones, los usuarios siguieron la corriente y le brindaron apoyo a Colapinto. “Nuestro gaucho salvaje”; “Vamos, Franco. Siempre con vos”; “Un piloto con mucha garra”; “Orgullo nacional. Deja en la pista hasta lo que no tiene” y “Es una pena que no haya conseguido ningún punto”, fueron las menciones más destacadas de un posteo que calificó con un “6″ la carrera del argentino en Singapur.

La frustración de Colapinto tras la carrera en Singapur

Luego de una carrera que estuvo lejos de las expectativas trazadas en la previa, Franco Colapinto expresó su enojo y frustración por culminar en la 16° posición, sin poder aún sumar puntos en lo que va del año.

“Fue una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra, pero no sale nada. Vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto. No entiendo por qué vamos tan lento, tanto más lento que otros. Carrera frustrante y mala, muy lenta”, lanzó Colapinto, apuntando, directamente, contra la escudería Alpine.

"EL AÑO PASADO ME MOSTRABA MÁS Y PODÍA HACER BUENAS LARGADAS COMO LAS DE HOY PERO DESPUÉS PODÍA MANTENER"



✍️ Franco Colapinto



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lZBnuGwhi1 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

En esa misma línea hizo foco en la poca resistencia de los neumáticos, que le jugaron, nuevamente, una mala pasada: “El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como la de hoy, pero me podía mantener. Pero ahora voy despacio, lejos de los demás. Es una carrera larga y frustrante cuando te pasan todos. Me pasaban todos. Si me defendía en la entrada de las curvas, me pasaban en la salida. Realmente es muy complicado, cincuenta vueltas con una goma media que en la vuelta 15 ya no daba más”.

Lo que sigue para Colapinto será el Gran Premio de los Estados Unidos, en el circuito de Austin, en una cita que está programada para el fin de semana del 19 de octubre, con sus respectivas pruebas previas.