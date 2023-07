El tierno juego de Enzo Fernández con un hincha del Chelsea que generó emoción en las redes sociales

escuchar

Las ligas más importantes del fútbol europeo se encuentran en pleno receso, y los futbolistas se suman al ambiente festivo. Tal fue el caso del mediocampista del Chelsea, el argentino Enzo Fernández, quien en un entrenamiento, se animó a jugar con un pequeño hincha en un video que en las últimas horas se volvió viral.

En la filmación, se puede ver al jugador formado en las inferiores de River Plate de cuclillas, para igualarse a la altura del niño, y tapándose los ojos con ambos manos en dos ocasiones. En la segunda vez, además, saca la lengua, en clara señal lúdica. Luego, ambos se funden en un abrazo, mientras el jugador mira a su costado, sonriente y algo ruborizado.

Durante sus vacaciones, en su paso por Argentina, Fernández habló con el programa F90 (ESPN) acerca de su consagratoria actuación en el Mundial de Qatar 2022, coronada con el título, el último 18 de diciembre.

Al respecto, Enzo dio detalles de la indicación que le dio Messi antes de su inolvidable gol frente a México. “Casi siempre hacemos un tercer hombre ahí en la puerta del área, pero en ese momento íbamos 1 a 0 y faltaban cinco minutos para que termine el partido y Leo me pasa por atrás para ir a patear el córner y yo no sabía qué hacer, si quedarme atrás o en el borde del área, hasta que Leo me dice que me acerque a jugar. Me acerqué y cuando me la dio, dije ‘apunto al defensor y tiro el centro’, pero cuando apunto y le tir la bicicleta, el jugador se abre y me queda el espacio para patear al arco y pateé al arco”.

El tierno juego de Enzo Fernández con un nene hincha del Chelsea

Como si todavía fuera un juvenil, el volante del Chelsea explicó, además, lo que significa para él jugar con Messi, a quien, desde antes de jugar en Primera, le profesa una especial admiración, al punto tal de que, en 2016, cuando La Pulga anunció su retiro de la selección argentina, compartió una carta viral de Grego Rosello para manifestarle su admiración.

En ese sentido, explicó que, para él, “es un sueño” poder compartir equipo con Messi, y contó una desconocida historia sobre su vida: “Cuando jugaba en el Barcelona lo veía en la tele y yo decía ‘alguna vez me gustara jugar con él’ y contaba los años para ver si me daba. Y humanamente es increíble, muy generoso. Conmigo la verdad que desde que nos conocemos siempre habló maravillas de mí, y en la concentración también compartimos muchas cosas y tenemos una linda amistad”, completó.

A la vez, confesó que, tanto él como sus compañeros, en el Mundial, jugaron “por él”, y tenían el profundo deseo de que Messi “saliera campeón del mundo”. Esta temporada, el ex Defensa y Justicia intentará desplegar sus virtudes en el Chelsea, donde, hasta ahora, al igual que el equipo, no pudo mostrar todo su potencial, de la mano del nuevo entrenador, Mauricio Pochettino.

LA NACION