El Tottenham de José Mourinho, eliminado de la Europa League por el Dinamo Zagreb: el genial hat-trick de un croata que dio vuelta una serie volcánica

En siete días, Tottenham pasó de sentirse con un pie en los cuartos de final de la Europa League por su triunfo como local por 2-0 a quedar eliminado porque Dinamo Zagreb dio vuelta la serie con una goleada por 3-0 en Croacia. Fue un cachetazo futbolístico para los dirigidos por el portugués José Mourinho, que terminaron vapuleados en el tiempo extra, luego de un 2-0 en los 90 minutos.

El delantero Mislav Orsic fue quien hizo sufrir a los ingleses. No quiso ser menos que Harry Kane, autor de los dos goles en el encuentro de ida la semana pasada, y el experimentado número 99, de 28 años, anotó los tres tantos que dieron vuelta la serie, dos de ellos golazos. No obstante, el primer tanto llegó sólo pasada la hora de partido en el estadio Maksimir, en la capital croata, con un gran disparo desde afuera del área. Para entonces, ya no estaba en la cancha Erik Lamela, que fue titular.

Mislav Orsic marcó los tres goles de Dinamo Zagreb y desató la locura en Croacia, al dar vuelta la serie con Tottenham. Getty Images - Getty Images Europe

A falta de siete minutos, ya con Giovani Lo Celso en el campo, tras partir entre los suplentes, llegó el 2-0 y el empate a la serie. Orsic ingresó al área por sorpresa y tomó de frente al arco el centro que dejó a los visitantes tambaleando y provocó la prórroga.

En el segundo tiempo del alargue llegaría el mazazo para Mourinho y los suyos, que comenzaron a sentir que revivían el mal trago del domingo pasado, cuando perdieron el clásico de Londres ante Arsenal luego de ir venciendo por 1-0 con un gol de rabona de Lamela, que ese día terminó expulsado.

La desilusión de José Mourinho: Tottenham llegó a Croacia con un 2-0 a favor, fue goleado y quedó eliminado en octavos de final. Getty Images - Getty Images Europe

Esta vez, a 14 minutos del final, Orsic tomó la pelota en la mitad de la cancha, se sacó de encima a cuatro jugadores en su avance por la izquierda y remató antes de ingresar al área para sellar su hat-trick, poner a su equipo en la siguiente etapa y decretar la eliminación de Tottenham.

Para el conjunto de Mourinho, el presente es preocupante, ya que en la Premier League perdió terreno en las últimas fechas y marcha octavo, con 45 puntos, fuera de la zona de clasificación a los certámenes internacionales de la próxima temporada, la Champions League (van los cuatro primeros) y la Europa League (accede el quinto).

