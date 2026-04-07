Se retiró Aaron Ramsey, el jugador “maldito” del fútbol: por qué con cada gol vino una muerte

Hay muchas supersticiones en el mundo del fútbol. Están quienes juegan siempre con el mismo par de medias o de ropa interior para no romper la cábala, o los que antes del partido salen a la cancha a comer caramelos. Cada uno hace lo que cree necesario para ganar. Pero también están aquellos cuyas acciones repercuten fuera del campo de juego. Aaron Ramsey, de carrera en el Cardiff, Arsenal y Juventus, terminó siendo el protagonista de su propia maldición. Y es que los aficionados notaron que cada vez que marcaba un gol, una persona famosa fallecía. Al principio parecía una mera coincidencia, pero después terminó convirtiéndose en prácticamente una leyenda urbana. Esta semana, el galés anunció, a sus 35 años, su retiro del fútbol profesional y fue difícil pasar por alto la lista de personas que murieron cada vez que gritó: “¡Gol!“.

Ramsey se retiró y todos recordaron "su maldición" en las redes

Para buscar los orígenes de “la maldición de Ramsey”, hay que remontarse al 14 de octubre de 2009, cuando el galés anotó su primer gol con su seleccionado en un partido contra Liechtenstein en la fase de grupos de las eliminatorias UEFA para el Mundial 2010. Dos días después, murió el periodista español especializado en básquet Andrés Montes, a los 53 años. En aquel momento esto fue solo un detalle, pero con el correr de los años se volvió una coincidencia difícil de ignorar.

Los fanáticos del fútbol comenzaron con la famosa "maldición de Ramsey" puesto que advirtieron que cada vez que el galés hacía un gol, una persona famosa fallecía (Foto: Instagram @aaronramsey)

Osama bin Laden murió el 2 de mayo de 2011 y un día antes, Ramsey marcó en el 1-0 con el Arsenal en condición de local frente al Manchester United. Steve Jobs falleció el 5 de octubre de ese mismo año, tres días después de que el galés marcara el único gol para su equipo en la derrota frente al Tottenham. El 11 de febrero de 2012 fue parte de la victoria ante el Sunderland y unas horas más tarde el mundo lloró la muerte de Whitney Houston.

El rumor empezó a tener cada vez más fuerza cuando famosísimas personalidades de Hollywood murieron justo en la misma época en la que Ramsey marcaba goles. El actor Robin Williams y el cantante David Bowie fallecieron el 11 de agosto de 2014 y el 10 de enero de 2016, respectivamente. Un día antes de las mencionadas fechas, el futbolista había anotado para los Gunners.

Steve Jobs, Withney Houston, Robin Williams y David Bowie murieron luego de que Aaron Ramsey marcara un gol (Foto: Archivo)

En la lista de “la maldición de Ramsey”, que lleva 17 años vigente, también están incluidos los nombres de los actores Paul Walker, Alan Rickman y Luke Perry, de la cantante Chavela Vargas, del boxeador Ken Norton, del escritor Eduardo Galeano, el exjefe de la dictadura militar argentina Jorge Rafael Videla y de la exprimera dama de los Estados Unidos, Nancy Reagan.

En 2025, el galés dio un giro en su carrera: fichó como refuerzo de los Pumas de la UNAM. El 31 de agosto, marcó su primer gol en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México con la camiseta de su equipo en un partido contra Atlas por el Torneo Apertura de la Primera División de México. Cuatro días después, su maldición volvió a hacerse eco: el 4 de septiembre falleció en Milán el aclamado diseñador de modas Giorgio Armani a los 91 años.

Giorgio Armani falleció el 4 de diciembre de 2025, cuatro días después de que el galés marca asu primer gol con Pumas (Foto AP/ Pavel Bednyakov, File) Pavel Bednyakov - AP

Al mes siguiente, el futbolista y su familia vivieron un difícil momento personal. Con motivo de viaje por la fecha FIFA, Ramsey dejó a su beagle llamada Halo en un albergue canino de alto nivel llamado Hipsterrier, ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato, para que la cuidaran durante su ausencia. Pero nunca más volvió a verla. La perra desapareció misteriosamente. Las cámaras de seguridad del lugar no funcionaban y tampoco encontraron rastros de su paradero. La familia ofreció una recompensa de 10 mil dólares por cualquier información para encontrarla, pero no pudieron regresarla a casa.

Así anunció Aaron Ramsey su retiro del fútbol

Aaron Ramsey anunció su retiro del fútbol (Foto: Instagram @aaronramsey)

Este martes 7 de abril, el exjugador de la Juventus anunció su retiro del fútbol profesional. “Esta no fue una decisión fácil de tomar. Después de mucha consideración, decidí retirarme del fútbol”, expresó en una publicación de Instagram. En primer lugar, le agradeció a la selección galesa. Aseguró que fue un privilegio vestir la camiseta y destacó especialmente a la afición de su país que lo acompañó incondicionalmente: “Fueron una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No puedo agradecerles lo suficiente. Pasamos por todas juntos y fue un honor representarlos”.

El video que le dedicó el Arsenal a Ramsey

Se dirigió también a los clubes en los cuales jugó y les agradeció por ayudarlo a “vivir su sueño y jugar en el más alto nivel”. Por último, mencionó a su esposa, Colleen, a sus tres hijos, Sonny, Tomas y Teddy, y a su familia extendida: “Sin todos ustedes a mi lado, nada de todo esto hubiese sido posible”. Tras la confirmación de la noticia, tanto la selección de Gales como el Arsenal lo despidieron con un repaso de todos sus logros vistiendo sus respectivas camisetas.