escuchar

Emiliano Martínez se sentó en un simulador de un auto de carrera y sintió como si estuviera debajo de los tres palos con la camiseta de la selección argentina. Producto de la pasión que le contagió su hermano Alejandro, quien se dedica al automovilismo, el Dibu buscó adrenalina en otro deporte donde la velocidad, concentración y determinación son claves para tener un buen desempeño.

Profesional, metódico y, sobre todas las cosas, apasionado, Martínez recibió un regalo por parte de la empresa Sim Spirit comandada por Claudio Kohler: una estructura armada como si estuviera al frente de un auto de carreras. Compenetrado como si estuviera por atajar un penal, el golero del Aston Villa posó para las cámaras con el obsequio.

La publicación de Claudio en X con la prueba del simulador para Emiliano Martínez

“Hace dos años tenía depresión y ansiedad diagnosticada con medicación. Hoy hacemos el mejor simulador del país y el mejor arquero del mundo tiene uno. Pongan huevo y sean buena gente que en algún momento sale el sol”, expresó Kohler en su cuenta de X (antes Twitter) para mostrar cómo su invento llegó a manos de uno de los deportistas más importantes de la actualidad.

En diálogo con LA NACION, el gestor de este momento contó cómo fue el curioso encuentro con Martínez facilitado por el nexo de su hermano Alejandro: “Con Ale nos conocemos del ambiente, él participa en la Fiat Competición y el año que viene a correr turismo nacional. Al hacerle un simulador a él, me pidió uno para regalarle a su hermano y el martes se lo entregamos”, contó.

Emiliano Martínez, a tres pantallas, probando el simulador

Y agregó, en esa misma línea: “Instalamos el equipo con Ale y a la hora de ponerlo en marcha para que lo conozca Dibu, pero no pudimos hacerlo por un problema de conectividad. Ahí fue cuando él me sugirió que vaya al otro día directamente a la casa para completar el trabajo. ‘Anda que está mi viejo’ me dijo y fue cómico porque cuando llego, golpeo la puerta y no me atiende nadie, pero observo que la puerta está entornada y cuando la empujo como para pispear por dentro veo que está el Dibu tomando mate y el padre sentado, los dos mirándome para saber quién era”, detalló.

“Me presenté, le dije qué venía a hacer y fue una sensación muy buena la de encontrármelo, es un espectáculo de pibe, super sencillo. Considero que es uno más de nosotros, tiene una sencillez enorme y por eso creo que generó tanto en la gente. Una vez que lo puse en marcha el simulador estaban muy agradecidos, me decían gracias un montón de veces y lo más lindo fue que pude darles un abrazo antes de irme”, relató Claudio, quien se encargó de instalar un simulador que costó 11 mil dólares.

Alejandro Martínez con su hermano Emiliano

Dedicado íntegramente al automovilismo, Claudio construyó su emprendimiento en plena pandemia, donde la realidad virtual tomó total preponderancia y los pilotos, sin poder estar en una pista de competición, buscaban simuladores para no perder la práctica. “Hoy considero que tenemos el mejor simulador del país por cómo lo tenemos armado. Tenemos un nivel de fabricación único donde la experiencia es real debido a la adquisición de datos y telemetría que tienen como soporte los equipos”.

Sin tener aún un espacio físico donde mostrar su colección de simuladores, el emprendedor afirmó que está pronto a abrir un showroom en Capital Federal con el objetivo de que pilotos de carrera puedan brindar una capacitación y así acrecentar el fanatismo por un deporte que puede ser el destino del Dibu una vez que cuelgue los guantes.