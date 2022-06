“Es el jugador ideal para Gallardo”: un periodista de ESPN arriesgó qué delantero estaría en la mira de River

El columnista de F12 (ESPN), Martín Costa, dijo este martes que, según “gente que lo conoce mucho”, el delantero uruguayo Matías Arezo, de 19 años, es un jugador “ideal” para el estilo de juego del entrenador millonario, Marcelo Gallardo. El joven atacante forma parte del plantel del Granada F.C., de España, donde en siete partidos no marcó goles. En River Plate (U), donde empezó su carrera, disputó 91 encuentros y marcó 37 tantos.

Según el periodista Leo Gabes, Arezo es la mejor aparición del fútbol uruguayo de los últimos cinco años. Además, el relator coincidió con Costa en que su forma de jugar se amoldaría al sistema del “Muñeco”, y hasta lo comparó con el actual número 9 de River. “Por característica, tiene algo que le gusta a Gallardo. Juega en todo el frente de ataque. Tiene una bomba en el pie. Se mueve muy bien, contextura física normal, parecido a Julián Álvarez en ese sentido”.

Al mismo tiempo, el cronista identificado con River, Gustavo Yarroch, explicó que las posibilidades de que Arezo llegue a River crecen debido a que su representante es Paco Casal, quien también maneja la carrera del futbolista Nicolás De La Cruz. “Están haciendo fuerza para que venga”, reforzó. Al mismo tiempo, el periodista señaló que el futbolista oriental es la tercera opción entre las que maneja la institución millonaria, ya que la principal, es el delantero colombiano Miguel Borja.

Matías Arezo podría llegar a River Instagram Matías Arezo

¿Y Suárez?

Sin embargo, la dirigencia de River no se resigna a la posibilidad de que se incorpore Luis Suárez. Al respecto, Yarroch indicó: “No respondió a la propuesta que le hizo River. Esperan que a fines de esta semana y comienzos de la próxima, se expida respecto del ofrecimiento que le hicieron Enzo Francescoli, Marcelo Gallardo y Jorge Brito. El 30 de junio queda libre”. A la vez, Gustavo informó que “la prioridad” del Pistolero “es quedarse en el fútbol europeo por una cuestión familiar, pero al propuesta le cierra desde muchos aspectos”. Incluso, Leo Paradizo aportó que “económicamente”, la oferta que River le hizo a Suárez, “es muy buena”.

Luis Suárez

No obstante, el periodista que cubre la actualidad de La Banda indicó que “la traba” no pasa por lo económico, porque “River está dispuesto a a hacer un esfuerzo económico”. Y explicó: “Desde los 19 años, vive en Europa. Hoy tiene 35, es mucho tiempo haciendo otro tipo de vida. Tiene tres hijos, su mujer. Hay un marco de cierto optimismo. Ha hablado y dejó la puerta abierta. Hay que esperar. La respuesta todavía no la dio”.

Por último, Yarroch se animó a dar un porcentaje de posibilidades sobre la llegada de Suárez a River: “Me mantengo en un 30%. Soy cauteloso, porque cuesta imaginar a un futbolista de tanto renombre mundial viniendo al fútbol argentino. La posibilidad está viva porque está el Mundial a la vuelta de la equina. Si no, no habría ninguna chance. Pero como está Qatar y el jugador se quiere poner bien...”.