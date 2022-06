¿Luis Suárez, a River? Las apuestas dieron un vuelco mientras se recalienta el mercado de pases 2022

Aunque ya hay movimientos confirmados, el mercado de pases europeo de verano comenzará de manera oficial el próximo 1! de julio y se extenderá hasta el 1 de septiembre a la medianoche. Por este motivo, muchos equipos están en búsqueda de refuerzos para afrontar la temporada 2022/23 con el plantel más competitivo posible. Más allá de los ya oficializados, hay jugadores que finalizan sus contratos o que, a pesar de tener contrato vigente, han confirmado que no continuarán en los mismos clubes. ¿Cuáles serán sus próximos destinos según los pronósticos?

Luis Suárez

El Pistolero dejará de pertenecer a Atlético de Madrid el próximo 30 de junio y, como era de esperarse, hay varios clubes en la puja para quedarse con él. En el combinado Colchonero jugó 83 partidos y anotó 34 goles en dos temporadas. Además, ganó el Trofeo Alfredo Di Stéfano 2020/21, otorgado por el diario Marca al mejor jugador de la Primera División de España.

Entre los principales candidatos a quedarse con el jugador según las casas de apuestas, aparecen clubes de tres países diferentes: Inglaterra, Argentina e Italia.

Por el lado de la Premier League, el candidato principal a contratarlo es Aston Villa, donde juega Philippe Coutinho, ex compañero del uruguayo en Liverpool y Barcelona. Además, el actual entrenador es Steven Gerrard, también compañero de Lucho en Anfield. Su llegada paga 2.38.

En Argentina, River se ilusiona con su llegada. Jorge Brito, presidente del Millonario, y Marcelo Gallardo confirmaron el interés y las conversaciones con el delantero. Gracias a eso, las cuotas se emparejaron y hoy, su firma con el club de Núñez paga 2.63. Hace dos semanas, River apenas aparecía en las listas, pero la oficialización en las gestiones aceleró el recorte en las cuotas.

Desde la Serie A, Atalanta tiene intenciones de contratar al uruguayo. A pesar de no participar de competencias europeas en la temporada venidera, Gian Piero Gasperini busca armar una delantera sudamericana de ensueño con Muriel, Zapata y el propio Suárez. Su arribo a Bérgamo paga 5.0.

Cristiano Ronaldo

El astro portugués aún no confirmó si continuará en Manchester United la próxima temporada. Sin embargo, la ausencia de los Red Devils en Champions League seguramente sea un condimento esencial para descifrar qué será del futuro de CR7. El último trofeo obtenido por el Real Madrid, hizo que varios jugadores alcancen a Cristiano como máximos ganadores de la historia de la competencia con cinco, récord que el portugués ostentaba en soledad y que probablemente querrá recuperar.

Además, la llegada de Erik Ten Hag a Manchester, es otro de los motivos por los que El Bicho podría irse del club, principalmente por el estilo de juego predilecto por el entrenador neerlandés, basado en el pressing. Justamente esa fue una de las cosas que criticó Ralf Rangnick, predecesor de Ten Hag, luego de no cumplir con el objetivo de clasificar a Champions League: “No estoy culpando a Cristiano en absoluto, lo hizo muy bien en los partidos, pero no es un monstruo del pressing. Incluso cuando era joven, no gritaba: ‘El otro equipo tiene la pelota, ¿dónde podemos ganársela?’”.

Cristiano Ronaldo podría salir de Manchester United

En su última temporada en Inglaterra, anotó 24 goles y repartió tres asistencias en 38 partidos entre Premier League y Champions. Además, obtuvo una calificación promedio de 7.26 en liga y de 7.54 en Copa de Campeones.

Varios equipos se pelean por tenerlo entre sus filas, pero hay tres que corren con ventaja según los pronósticos: Sporting de Lisboa con cuotas de 4.5, PSG con 5.5 y Real Madrid con 9.0.

Christian Eriksen

El mediocampista finaliza su contrato con Brentford el próximo 30 de junio. Phil Giles, director deportivo del equipo, confirmó el interés del club en retener al jugador. Sin embargo, publicaron una lista con los jugadores que dejarán de pertenecer a la institución en los próximos días, entre los cuales figura el danés.

Eriksen jugó 11 partidos con las Abejas tras unirse en enero luego del problema cardíaco que sufrió en la Eurocopa, anotó un gol y brindó cuatro asistencias en la segunda parte de la temporada 2021-22. Su calificación promedio fue de 7.54.

Los principales destinos posibles según los pronósticos podrían ser: Tottenham con una cuota de 1.91, Manchester United con 6.5 y Newcastle con 11.0.

Harry Kane

El capitán de la selección inglesa tiene chances de abandonar Tottenham de cara a la próxima temporada. Desde hace varios años es uno de los principales objetivos del mercado de pases europeo, pero el club de Londres no quiere desprenderse del máximo goleador de su historia (246 tantos convertidos).

En 2021/22 volvió a tener una gran actuación. Su calificación SofaScore en Premier fue de 7.38, con 17 goles y nueve asistencias en 37 partidos jugados (36 de ellos como titular). Además creó 19 grandes ocasiones e integró el equipo de la semana en cinco oportunidades.

Harry Kane del Tottenham Hotspur celebra anotar el primer gol de su equipo durante el partido de la Premier League entre Tottenham Hotspur y Liverpool. Chloe Knott - Danehouse - Getty Images Europe

El Liverpool aparece como el principal candidato a contratarlo, con cuotas que rondan los 6.0. En segundo lugar aparece Manchester United con 8.5 y, completando el podio, se hace presente PSG con una cuota de 10.0 por cada peso, dólar o euro invertido.