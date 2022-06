Escándalo en el City: echaron de una playa a Phil Foden y a su esposa tras protagonizar una fuerte discusión

Un nuevo escándalo sacude al Manchester City de Inglaterra. Una de sus estrellas, el juvenil Phil Foden, tuvo una fuerte pelea con su pareja y todo quedó registrado por los sorprendidos testigos de la escena. En Europa, los jugadores de fútbol disfrutan de un merecido descanso a la espera del arranque de la próxima pretemporada. El pasado miércoles, para aprovechar el calor del verano boreal, el joven inglés de 22 años decidió ir a una exclusiva de Grecia en compañía de Rebecca Cooke y del hijo de ambos, Ronnie, de tres años, pero nada salió como lo habían planeado.

Según consignó The Sun, parecía que iba a ser una jornada tranquila en familia en un elegante club ubicado en Glyfada, en la isla griega de Corfú, pero todo cambió drásticamente cuando Foden volvió de nadar un rato en el mar y descubrió que en su ausencia, Cooke le había revisado el teléfono.

La pelea entre Phil Foden y Rebecca Cooke

Evidentemente, la mujer de 22 años vio algo en el teléfono de su pareja que le provocó ira, por lo que cuando el futbolista volvió del agua, lo increpó y comenzaron una fuerte discusión en la que tuvieron que intervenir efectivos de seguridad del lugar. Tal como se puede ver en las imágenes que publicó el diario británico, Foden y su pareja fueron obligados a irse del club de playa. En el video también se observa parte de la pelea entre ambos.

Phil Foden, Rebecca Cooke y Ronnie, el hijo de ambos (Foto: Instagram @philfoden)

“¿Te pensás que soy bol...?”, le grita Cooke al jugador del Manchester City antes de abandonar el complejo turístico, ante la mirada atónita de los veraneantes. “No podemos llevarte a ningún lado, ¡siempre pasa esto!”, le dice luego. “Sí, me pregunto por qué”, se la escucha lamentarse después. Foden no le responde pero Rebecca insiste: “¡Andá y decile!”, exclama en referencia a una mujer.

Phil Foden y Rebecca Cooke salen de la playa escoltados por efectivos de seguridad (Foto: Captura de video)

The Sun recogió además algunos testimonios de los testigos de la discusión. “Él fue a nadar y ella miró su teléfono. Ella se enojó mucho”, explicó uno de los presentes. “Estaban discutiendo mucho en la playa y los guardias de seguridad se involucraron”, agregó. Otra de las fuentes aseguró que Cooke “gritaba y chillaba” y dijo que todo fue “realmente agresivo e intenso”. Además, sostuvo que este tipo de cosas “no suelen ocurrir acá”.

El mismo medio pudo comunicarse con un turista inglés que presenció la escena y se cruzó con Foden cara a cara. “Cuando llegamos él se dirigía al baño, así que le pedí una foto y me dijo que no, lo que me pareció un poco grosero”, explicó el hombre. “Estábamos sentados en la terraza y ellos estaban en la playa. Después, todo estalló”, aseguró.

Los testigos coinciden en que se escucharon “muchos insultos” y que todo se habría desatado por una presunta infidelidad. “No parecía que hubieran estado bebiendo ni nada por el estilo, solo vi a Foden tomando una botella de agua. Creo que tenía que ver con otras mujeres”, sostuvo una turista.

Phil Foden abraza a Sergio "Kun" Agüero en la derrota de Manchester City ante el Chelsea, por la final de la Champions League (Foto: David Ramos/Pool via AP) David Ramos - Pool Getty

A pesar de su corta edad, Foden ya estuvo involucrado en un escándalo en septiembre de 2020, cuando viajó con la selección inglesa a jugar un partido contra Islandia en ese país europeo. El juvenil atacante y su compañero Mason Greenwood fueron enviados a su casa nuevamente luego de haber metido a dos chicas en el hotel del equipo, incumpliendo las normas de Covid.

Como si fuera poco, en febrero de este año tuvo un enfrentamiento con un grupo de hinchas que lo increparon, y se involucró hasta su madre, Claire Foden, que terminó recibiendo un tremendo golpe en la cara. El momento fue tan brutal que otras siete personas se sumaron a la pelea y uno de los que defendió al futbolista tomó un matafuegos para golpear a quienes estaban hostigando a la familia del inglés.