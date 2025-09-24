Estados Unidos: un bateador recibió un tremendo pelotazo en la cara

David Fry, bateador designado de los Cleveland Guardians, sufrió fracturas en la nariz y en la cara tras recibir un duro pelotazo durante la victoria de su equipo por 5-2 ante los Detroit Tigers el martes por la noche, un resultado que dejó a ambos equipos empatados en la cima de la División Central de la Liga de Estados Unidos.

El incidente ocurrió en la sexta entrada, cuando Fry intentó despejar un lanzamiento de más de 150 km/h de Tarik Skubal. La pelota impactó de lleno en su nariz y boca, lo que generó preocupación en el Progressive Field.

El aterrador pelotazo que recibió un bateador en EE.UU. y que le provocó varias fracturas en la cara

El jugador cayó al suelo ensangrentado, mientras el mánager Stephen Vogt y el personal médico ingresaban al terreno. Fry terminó por abandonar el campo mientras levantaba el pulgar para tranquilizar a los aficionados.

“Fue directo a la cara. Todos estamos pensando en David y su familia en este momento. Estamos contentos de que esté bien, pero fue una situación verdaderamente aterradora”, declaró Vogt, quien lo visitó en el hospital.

El jugador cayó al suelo ensangrentado, mientras el mánager Stephen Vogt y el personal médico ingresaban de al terreno

Skubal, último ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, se mostró afectado luego del incidente que protagonizó. “Fue muy difícil de ver. Ya me comuniqué con él. Espero que esté bien, porque hay cosas más importantes que un partido de béisbol. Su salud es lo primero”, señaló el lanzador zurdo.

El episodio también incidió en el juego. George Valera sustituyó a Fry y alcanzó a tocar base tras un lanzamiento descontrolado de Skubal, que además cometió un error y un movimiento ilegal durante aquella entrada.

Fry terminó por abandonar el campo mientras levantaba el pulgar para tranquilizar a los aficionados

El jardinero Steven Kwan subrayó la actitud de su compañero. “Que David incluso intentara un toque en esa situación demuestra quién es: un jugador desinteresado y fuerte. Fue muy aterrador”, admitió.

Con este triunfo, los Guardians sumaron su victoria número 16 en los últimos 18 juegos y alcanzaron a los Tigers en el liderato divisional, después de haber estado a 15 juegos y medio en julio. Detroit, en cambio, atraviesa una racha de siete derrotas consecutivas y diez en sus últimos once compromisos.

Las últimas novedades sobre la salud de David Fry

El club informó el miércoles que los estudios confirmaron múltiples fracturas faciales y nasales mínimamente desplazadas. Aunque la lesión requerirá seguimiento médico, no será necesario realizar una cirugía y se espera que Fry complete su recuperación en un plazo de seis a ocho semanas. Fue dado de alta de la Cleveland Clinic.

“Los estudios de imágenes y el examen clínico confirmaron que David Fry sufrió múltiples fracturas faciales y nasales en el lado izquierdo, mínimamente desplazadas. Aunque la lesión requerirá un seguimiento cercano, incluidas evaluaciones seriadas, se espera que David se recupere por completo en un plazo de seis a ocho semanas sin necesidad de cirugía. Fue dado de alta en Cleveland Clinic y descansa en su casa”, reza el escrito.

David Fry, bateador designado de los Cleveland Guardians, sufrió fracturas en la nariz y en la cara tras recibir un duro pelotazo

Y concluye con agradecimientos: “Los Cleveland Guardians desean expresar su gratitud a varios grupos que estuvieron profundamente involucrados en la atención de emergencia y el tratamiento de David durante el partido de anoche: Physician’s Ambulance, el personal médico del Lutheran Hospital y de los departamentos de emergencias de la Cleveland Clinic, así como las enfermeras y médicos de la CCF que trabajan en los departamentos de otorrinolaringología y cirugía plástica. Gracias a todos por su profesionalismo”.

Con información de Associated Press