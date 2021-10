“Estoy orgulloso de anunciar que soy gay”: un jugador reveló su identidad y conmovió al mundo del fútbol

“Hoy estoy listo para hablar sobre algo personal con lo que finalmente me siento cómodo para hablar en mi vida. Me enorgullece anunciar públicamente que soy gay”, manifestó en sus redes sociales el jugador australiano del Adelaide United Joshua Cavallo. El futbolista publicó unas palabras para contar “su verdad”, según él mismo la describió, e intentar concienciar al universo del fútbol sobre las diversidades sexuales.

El lateral izquierdo del equipo de la A-League, la máxima categoría del fútbol profesional de Australia, contó que fue todo un viaje llegar a este punto de su vida y expresó su felicidad ante la decisión de “salir del armario”. “He estado luchando contra mi sexualidad durante más de seis años, y me alegro de poder poner fin a eso”, añadió.

Cavallo es lateral izquierdo del Adelaide United Instagram @joshua.cavallo

Cavallo tiene 21 años y, además de formar parte del Adelaide United jugó con la Selección sub-20 de su país. El deportista dijo que, al ser introvertido, a medida que fue creciendo sintió cada vez más la necesidad de esconderse porque estaba avergonzado.

“Avergonzado de sentir que nunca iba a poder hacer lo que amaba y decir que soy gay. Ocultar quién soy realmente, perseguir un sueño que siempre deseé cuando era niño, jugar al fútbol y ser tratado por igual nunca pareció poder ser una realidad”, señaló Cavallo entre sus sinceras palabras.

En esta línea, dijo que tuvo que “enmascarar” sus sentimientos para “encajar en el molde de un futbolista profesional”. “En el fútbol, solo tenés una pequeña ventana para alcanzar la grandeza, y salir del armario públicamente puede tener un impacto negativo en tu carrera”, planteó.

Joshua lanzó además que sabe que “hay otros jugadores que viven en silencio” pero su objetivo es ayudar a generar un cambio “para demostrar que todos son bienvenidos en el fútbol y merecen el derecho a ser auténticos”.

“Es asombroso saber que actualmente no hay futbolistas profesionales homosexuales que estén jugando activamente, no solo en Australia, sino en todo el mundo. Con suerte, esto cambiará en un futuro próximo”, manifestó Cavallo con sorpresa.

"Mi verdad": el video donde Joshua Cavallo habla sobre su homosexualidad

Por último, concluyó: “Espero que al compartir quién soy, pueda mostrar a otras personas que se identifican como LGBTQ+ que son bienvenidos en la comunidad del fútbol. A medida que el fútbol sigue expandiéndose, quiero ayudar a que el juego evolucione aún más y permitir que otros jugadores en mi situación sientan que no están solos”.

El lateral compartió también un video donde se expresaba sobre el mismo tema. Allí, decía que no quería vivir más esa “doble vida”, lo que resulta “agotador” y que no le desea a nadie. Sin embargo, confesó que se sorprendió ante el apoyo de sus seres queridos, de sus compañeros y de los entrenadores. “La respuesta y el apoyo que recibí me hicieron cuestionarme por qué me escondí durante tanto tiempo”, pronunció.

En ambos posteos, Cavallo recibió el elogio de varios compañeros y clubes internacionales. Entre ellos, Juventus le comentó: “¡Orgullosos de vos, Josh! #LasDiferenciasHacenLaDiferencia”. La cuenta de la A-League también le prometió que tendrá “siempre su total apoyo”. Por su parte, la jugadora de la Selección australiana Samantha Kerr le envió unos aplausos y el futbolista fijó su comentario.