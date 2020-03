Eric Dier, jugador del Tottenham, intenta defender a su hermano de una agresión en la tribuna. Crédito: @queercatholic1

Tottenham ya había caído 3-2 por penales frente a Norwich , último en la Liga Premier , y había quedado eliminado de la FA Cup inglesa, luego de igualar 1-1 en los noventa minutos. La gente comenzaba a desconcentrarse del nuevo estadio de los Spurs.

De repente, Eric Dier , que había disputado el encuentro, enfiló con decisión hacia la zona de plateas. Cruzó varias filas de asientos, que ya estaban vacíos, y confrontó con un espectador. Nadie supo, en ese momento, la razón de la agresión.

En un principio, se especuló con que el futbolista quería defender a su compañero Gedson Fernandes, quien habría recibido cánticos racistas luego de fallar su penal. Sin embargo, más tarde se supo que Dier había salido en defensa de su hermano, quien estaba siendo insultado por otros hinchas. Sólo por el hecho de tener la misma sangre que Dier.

Dier, rumbo hacia la tribuna para defender a su hermano

"Lo que pasó con ese hecho no es la historia de este partido. Pero no voy a dejar de responder", dijo José Mourinho, entrenador de los Spurs, después del encuentro y de la eliminación de su equipo. "Estaban insultando al hermano de Eric. Por eso fue hacia la tribuna. No fue lo más profesional, pero lo entiendo, es perfectamente comprensible lo que sucedió".