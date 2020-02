Fabián Cubero bromeó y se emocionó hasta las lágrimas en una entrevista con el programa "Basta de todo". Crédito: Twitter (Basta de todo).

26 de febrero de 2020 • 18:28

Fabian "Poroto" Cubero estuvo en Basta de todo, el programa de Radio Metro conducido por Matías Martin. El histórico capitán de Vélez Sarsfield atajó chistes sobre su particular voz, habló de sus cambios de posición, dio detalles de su partido despedida y se emocionó hasta las lágrimas.

"Si decía gracias ya sabían quién era, con la voz que tengo", empezó bromeando Cubero, aunque luego reconoció que el timbre de su voz le resulta una ventaja para ordenar las marcas entre todo el barullo de la cancha.

"Hoy en día te piden selfie los pibes. 'Vamos a subir una a las redes, dame seguidores', te dicen. A lo largo de mi carrera me tuve que ir aggiornando a todo eso", contó sobre su relación con las jóvenes promesas que hoy juegan a su lado, al mando de Gabriel Heinze.

La despedida del 28

Su despedida definitiva del fútbol será el próximo 28 de marzo."Va a ser una fiesta, más que una despedida", dijo sobre el partido que le dará un cierre a su carrera futbolística en el club de Liniers. "Va a estar tocando el grupo Ráfaga, y va a estar toda la historia de Vélez adentro de la cancha", adelantó.

"Yo veo a mi vieja y a mis hijas y ya lloro", confesó el futbolista, al ser tildado de sentimental. "Nosotros a la salida del túnel, en el vestuario, tenemos una frase referida a los gladiadores", contó Cubero mientras sonaba de fondo la música de la película Gladiador.

"Es un poco mi historia también. Nunca fui un dúctil del fútbol. Siempre peleandola, fui escalando de a poco", explicó.

"Yo vine a probarme a Vélez y no quedé. Me fui a Mar del Plata de vuelta, me probé en Lanús y tampoco quedé. Después la vueltas de la vida hacen que yo vuelva a Vélez desde otro lugar", contó el futbolista. "Y sos el tipo que más partidos jugó en la historia de Vélez", lo enfrentó Matías Martin. "Sí", contestó Cubero con la voz entrecortada.

"Me emociono porque hay una historia, una larga carrera, la cual uno ya terminó. Y hay cosas que no van a volver a estar", agregó, para luego ser consolado por las risas de los locutores.