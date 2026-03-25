Murió Gladys Castaños, la fisicoculturista argentina que fue campeona del mundo

La atleta Gladys Castaños murió el martes 24 de marzo en un centro de salud de Viedma. La mujer de 47 años tuvo un paro cardiorrespiratorio luego de una internación de varios días por un cuadro infeccioso. Su trayectoria incluyó la obtención de tres títulos mundiales por su desempeño en el fisicoculturismo.

Las complicaciones médicas empezaron el pasado 15 de enero, cuando Castaños asistió a una clínica privada por fuertes dolores abdominales y un cuadro de diarrea viral, según pudo saber el medio local Río Negro. La situación clínica empeoró con el paso de los días y una bacteria afectó sus riñones y el cerebro. Su muerte ocurrió en el hospital Artémides Zatti, donde estuvo bajo cuidado médico durante sus últimos días.

La argentina fue tres veces campeona mundial. (Imágen: diario Rio Negro)

Castaños inició su camino en las competencias de fuerza en 2005. Cinco años después de su debut, obtuvo el título de campeona argentina. En 2019 logró la consagración mundial en la ciudad de Estrasburgo, Francia. La competidora alcanzó el primer puesto entre siete atletas finalistas provenientes de Suiza, Polonia, Francia y Alemania.

Además de su faceta competitiva, la mujer ejerció como docente: su trabajo estuvo abocado al entrenamiento de adultos mayores y a la promoción de hábitos saludables en la comunidad. La Legislatura de Río Negro manifestó su pesar y destacó el legado de la deportista. Los integrantes del cuerpo la definieron como una referente del fitness a nivel nacional e internacional.

Castaños se dedicaba al entrenamiento de adultos mayores y a la promoción de hábitos saludables.

El vicegobernador de Río Negro y presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, expresó su acompañamiento ante la pérdida. El funcionario destacó la constancia de la atleta: “Gladys Castaños fue una mujer que hizo del esfuerzo, la constancia y la disciplina una forma de vida. Supo transmitir esos valores a muchas personas, dejando una marca profunda en la comunidad”.

Pesatti también calificó a la deportista como un orgullo para Viedma y una inspiración para la provincia. La institución legislativa envió sus condolencias a los familiares y amistades de la tricampeona en este contexto de duelo para el deporte rionegrino.