En qué canal pasan Independiente vs. Lanús por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este viernes, desde las 20 (horario argentino), Independiente y Vélez se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Facundo Tello, se disputa en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Rojo es uno de los ocho equipos invictos que le quedan al certamen, pero acumula tres empates y apenas un triunfo. Así, se ubica en el séptimo lugar de su zona con seis puntos. En la última jornada derrotó por la mínima diferencia a Platense, en el estadio Ciudad de Vicente López, con un gol de Santiago Montiel. Contando partidos oficiales y amistosos de pretemporada, no pierde desde hace 11 partidos, por lo que buscará estirar su buena racha.

Independiente ganó su primer partido en la fecha pasada, ante Platense y como visitante @facumoralesfoto - FOTOBAIRES

El Granate, por su parte, tampoco perdió en lo que va del Apertura. Hasta el momento ganó dos encuentros y empató los dos restantes, por lo que suma ocho unidades que le permiten estar en el segundo puesto de la clasificación general. Viene de empatar 1 a 1 con Talleres de Córdoba en el estado Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, por los tantos agónicos de Martín Río -T- a los 91′ y de Dylan Aquino -L- a los 93′.

Independiente vs. Lanús: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 20 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.14 contra los 4.25 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.02.

Las casas de apuestas ponen a Independiente como favorito al triunfo en el encuentro ante Platense Fotobaires / Facundo Morales

Posibles formaciones