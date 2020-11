El argentino de Manchester City fue protagonista otra vez en las redes sociales por una particular frase. Crédito: Twitch 00:59

2 de noviembre de 2020

Además de ser una estrella en el campo de juego, Sergio "Kun" Agüero es ya uno de los personajes más destacados del mundo gamer. Con su usuario "Slakun10", el delantero de Manchester City se conecta con los más de dos millones y medio de seguidores que lo observan a través de Twitch y más de una vez logra que los fragmentos de sus transmisiones se viralicen por sus particulares comentarios.

Con el famoso "Bueno, vamo' a jugar" -después de comentar sobre la explosión en Beirut en agosto- y tantas otras frases más, el Kun se convirtió en uno de los personajes preferidos del streaming, dadas sus ocurrencias al hablar. De hecho, es tal su dedicación a esta actividad que acaba de lanzar su propio equipo de esports llamado Krü.

En este contexto, la última anécdota que se hizo viral en las redes fue la de Agüero hablando de su cuñado, quien durante un viaje a Inglaterra lo visitó y se aprovechó de su generosidad.

"Mi cuñado me escribe y me dice: '¿Puedo usar la del coche, la de la Fórmula 1?'", contó, refiriéndose a su equipo de videojuego. "Me parece que no entendés nada porque me empezás a desconectar los cables y se empieza a desconectar toda la PC... entonces no toques, ¡ojo al tejo ahí pa!", dijo Agüero y apuntó contra su cuñado.

Fue entonces cuando lanzó el comentario más polémico hacia su familiar político. "Encima que se come a mi hermana me quiere usar el simulador, una cosa de locos. Falta que me abra la heladera y me coma todo. Aguantá amigo. No se rían, pero es así, ya está", concluyó dirigiéndose a su audiencia que se suele divertir con sus palabras.