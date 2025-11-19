¿Por qué a los hinchas del Barcelona los apodan “culés”?

La historia de los clubes de fútbol están repletas de datos curiosos. Desde su fundación, sus primeros partidos e hinchas, hasta su actualidad, las instituciones quedan marcadas por hechos significativos que dan lugar a apodos o sobrenombres para ser identificados.

El FC Barcelona, uno de los clubes más importantes de España, no escapa a la regla. Es más, en reiteradas ocasiones, los hinchas de otros clubes preguntan el significado de la palabra “culé” con la que se identifican los fanáticos de este club donde brilló Lionel Messi.

Una imagen de la época muestra a los hinchas del Barcelona apoyados sobre una tribuna y con la parte trasera de su cuerpo a la vista de todos

Para conocer el significado de esta denominación hay que retroceder más de 100 años, cuando el Blaugrana tenía un pequeño estadio llamado “La Escopidora”, el cual tenía dos cabeceras y una capacidad para 6000 personas.

De 1909 a 1922, los hinchas del Barcelona hacían largas filas para conseguir una entrada en las adyacencias al estadio. Mientras querían cumplir su cometido, el paisaje le mostraba un estadio abarrotado, donde el público se las ingeniaba para ubicarse y algunos osados se apoyaban sobre las paredes laterales, lo que dejaba visible la parte trasera de su cuerpo a la vista de todos.

El apodo "culé" acompañó históricamente a la parcialidad del Barcelona

Esta vista única desde afuera de la cancha decantó en el apodo catalán “culers”, que significa “los que muestran la cola”. A partir de ese entonces, los hinchas del Barcelona quedaron catalogados como los “culés” y hasta el día de la fecha se jactan de este bautismo popular que los identifica en todo el mundo.

Actualmente, la institución española creció a pasos agigantados, cosechó una gran cantidad de títulos y está próximo a volver a su renovado estadio Spotify Camp Nou. Sobre esto último, el propio Messi se encargó de mostrar algunas imágenes y abrió la puerta a un posible regreso en el corto plazo.