Franco Colapinto llegó a Las Vegas y disfrutó de los lujos del resort más top con temática de Venecia

Franco Colapinto desembarcó en Las Vegas, Estados Unidos, donde se correrá el próximo Gran Premio de la Fórmula 1, que se llevará a cabo del 21 al 23 de noviembre. Antes de ponerse el traje y subirse al monoplaza de Alpine, el joven piloto se dedicó a disfrutar de las lujosas instalaciones del exclusivo hotel donde se hospeda en esta ocasión, que está ambientado como si fuera la ciudad italiana de Venecia. Una experiencia distinta e innovadora, cuyos detalles fueron exhibidos por su escudería en las redes sociales.

Alpine retrató como su figura disfrutó de la experiencia

En su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 4.6 millones de seguidores, Alpine posteó un carrusel con fotos de Franco durante su estadía en el Venetian Resort, uno de los complejos turísticos más lujosos y reconocidos del Strip de Las Vegas. De esta manera, la figura del deporte pudo relajarse antes de encarar la carrera de este fin de semana por la 22ª fecha de la temporada que realizará en un circuito callejero.

El Venetian Resort se destaca por su enorme tamaño, su ambientación inspirada en la famosa ciudad italiana y por su oferta integral de hotelería, entretenimiento, gastronomía y casino. Es considerado uno de los íconos de la ciudad por su estética particular y la experiencia que ofrece a los visitantes, por lo que Franco pudo vivir un sueño allí.

Franco se prepara de la mejor manera para la carrera del fin de semana (Foto: @alpinef1team)

En las fotos que compartió Alpine, se puede ver a Franco tomar un paseo en un clásico bote veneciano, conocidos mundialmente como góndolas, que son famosos por recorrer los canales de la ciudad hundida en el agua. Con una sonrisa y su atuendo típico de la escudería, el argentino vivió un momento especial, que fue muy celebrado por sus seguidores.

Una de las perlitas del material que compartió la escudería francesa fue un breve video del piloto con unos palitos chinos. “¿Podés agarrar una mosca?“, dijo en alusión a la recordada escena de Karate Kid. Luego, acercó los utensilios a la cámara y se vio como llevaban su nombre y el de Alpine como inscripción. Obviamente, en ese lugar pudo comer un exclusivo sushi, hecho que retrató con una foto.

Franco comiendo sushi en Las Vegas (Foto: @Alpinef1team)

La figura de Franco creció tanto a nivel mundial que hasta el mismo Venetian Resort destacó su llegada. “Franco Colapinto pasó el día viviendo el sueño del Venetian Resort y te va a llevar en el recorrido. Encontralo en el Gran Premio de Las Vegas esta semana”, escribió la compañía y compartió el video del argentino en las instalaciones.

Venetian Resort destacó la llegada de Colapinto a su hotel

El icónico circuito callejero de Las Vegas

La actividad comenzará con la primera práctica el viernes. Los pilotos ya se preparan para una de las carreras más importantes del circuito, que tiene lugar en la icónica Strip de Las Vegas, lo que le permite pasar por hoteles emblemáticos de la ciudad, como el Bellagio y Caesars Palace, con velocidades promedio comparables a las de Monza.

Franco, que en su última carrera en el Gran Premio de Brasil terminó en el puesto 15, buscará subir posiciones y tratará de alcanzar sus primeros puntos de la temporada. Cabe recordar que el pilarense ya fue confirmado como piloto titular de Alpine para el año que viene, por lo que la expectativa está en terminar de la mejor forma este año para arrancar con todo en la próxima temporada con un motor renovado que promete posicionar a la escudería francesa.

Mientras tanto, la pelea por el campeonato de la Fórmula 1 está muy reñida, con Lando Norris (McLaren) como líder del campeonato con 390 puntos, seguido por su compañero de equipo Oscar Piastri con 366 puntos. Max Verstappen (Red Bull), vigente campeón y tercera posición, aún está en la lucha con 341 puntos, aunque necesita un buen resultado en el Gran Premio de Las Vegas para mantenerse con opciones.