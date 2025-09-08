“Esperándote tanto”: así está hoy Vero Laffitte, la novia de Gago con quien espera su primer hijo juntos

Fernando Gago y su novia, Verónica Laffitte, están en la dulce espera de su primer hijo en común, a quien llamarán Joaquín. El nacimiento del bebé del reconocido exfutbolista de Boca Juniors y actual director técnico y la odontóloga está previsto para noviembre de 2025, por lo que la pareja ya vive los últimos meses del embarazo.

En este proceso, fue Laffitte quien compartió en su cuenta de Instagram una tierna foto de los dos en una playa mexicana, donde se ve el crecimiento de su panza, lo que llenó de ternura a sus seguidores. “Esperándote tanto Joaquín, amorcito nuestro”, escribió en la publicación, que rápidamente recibió las felicitaciones de sus miles de seguidores.

El tierno posteo de Vero que emocionó a todos en redes sociales

Este será el cuarto hijo para Fernando Gago, quien ya es padre de Mateo, Antonella y Daniele, fruto de su anterior matrimonio con la extenista Gisela Dulko. Para Verónica Laffitte, quien ya tiene dos hijos de una pareja anterior, este será su primer hijo junto con el exjugador de fútbol.

La relación entre Fernando Gago y Verónica Laffitte, que lleva casi cuatro años, comenzó en septiembre de 2021 y estuvo inicialmente envuelta en un considerable escándalo mediático. En aquel entonces, Gago aún estaba casado con Gisela Dulko, y Verónica era una amiga cercana de la extenista. La polémica se desató cuando trascendió un romance clandestino entre el futbolista y la odontóloga, una situación que, según se dijo, fue descubierta por Dulko en su propia casa.

Desde el inicio de su relación, Fernando y Verónica se mostraron siempre muy unidos (Foto: @vero_laffitteok)

Tras la revelación de la infidelidad, Fernando Gago y Verónica Laffitte decidieron separarse de sus respectivas parejas para oficializar su vínculo. Desde aquel momento, la pareja logró consolidar su relación, superó los momentos difíciles y las repercusiones de la controversia inicial. Actualmente, conviven en México por el trabajo de Gago y construyeron un hogar alejados de la exposición que marcó sus inicios.

La pareja optó por mantener un perfil más bajo en los últimos tiempos, enfocándose en su vida familiar y en sus proyectos personales y profesionales.

Laffitte, además de ser odontóloga, se desempeña como profesora de danza. En el ámbito profesional, Gago se encuentra actualmente como director técnico del Club Necaxa, donde recayó este año luego de su salida de Boca Juniors. Hasta el momento, no logró dar con buenos resultados en el club mexicano, pero espera dar vuelta ese escenario. El DT dejó una buena imagen en aquel país por su paso por el Chivas de Guadalajara.

Por lo pronto, Fernando y Verónica esperan su primer hijo juntos para noviembre y la felicidad en la pareja se hace notar en cada publicación que realizan en redes sociales. Hasta el momento, no se sabe si Joaquín nacerá en Argentina o en tierras mexicanas, pero sí que será muy bien recibido por la pareja y su familia.