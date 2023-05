Filtran un video inédito de Chiquito Romero y Agustín Palavecino tras su pelea en el superclásico

escuchar

A casi una semana del superclásico, que arrojó como ganador a River Plate, se dio a conocer en las últimas horas un video que tiene como protagonistas a Sergio Chiquito Romero, arquero de Boca Juniors, y el mediocampista del conjunto millonario, Agustín Palavecino, quienes mantuvieron un fuerte cruce en el estadio Monumental, y que fue el desencadenante de una feroz pelea entre los jugadores de ambos equipos.

En la filmación, Romero se acerca a Palavecino, lo toma del cuello y le habla al oído. Por su lado, “Pala” le responde con la boca tapada, sin que pueda vislumbrarse qué le dice. Antes de seguir saludando al resto de los jugadores rivales, en los labios de Sergio, llega a leerse que le dice a Agustín: “Es al pe...”, probablemente, en relación a su gesto tras el gol de River, cuando le gritó el gol de su equipo al arquero rival. Luego, el arquero sigue su camino y saluda, por último, al defensor Leandro González Pirez.

Tras el encuentro, el experimentado arquero reveló parte de su diálogo con el jugador y con otros jugadores rivales. “Yo le dije a Palavecino y a los muchachos de River en la cara, que ellos, con el DT anterior, lograron que todo el mundo hable bien de ellos, pero Palavecino, en vez de ir a festejar con sus compañeros, se fue con nosotros y eso es una falta de respeto terrible. Se lo dije a él, a Enzo Pérez y a Demichelis. En vez de irse con sus compañeros, se quedó con nuestros jugadores, es normal entonces la reacción. De hecho yo no le fui a pegarle, le fui a preguntar qué estaba haciendo. Lo de Palavecino es una falta de respeto terrible”.

Apareció un video inédito de Romero y Agustín Palavecino tras su pelea en el superclásico

Al día siguiente, el ex Platense pidió disculpas por su actitud. “Después de ver todos los videos y la locura que se generó, estoy arrepentido de lo que hice. Generé algo que no había necesidad. Cuando me cayó la ficha en el vestuario y vi los festejos desde ahí por la expulsión, pensé: ‘¿para qué?’. Porque me estaba perdiendo algo único. Ganar esta clase de partidos, con tu gente, lo tenés que disfrutar...”, dijo.

Al explicar los motivos de su reacción, el volante millonario se remitió a la derrota que sufrió su equipo por 5 a 1 frente a Fluminense, y sin nombrarlo, a los dichos del jugador Nicolás Figal, quien antes del superclásico, denominó “gallinero” al estadio de River. “Fue una mezcla de sensaciones. Si en cualquier clase de partido estás con las pulsaciones altas, imaginate en este. No me supe controlar y fue un error. No es la imagen que queremos dar en River. Lo dejaron bien en claro Martín (Demichelis) y Enzo (Pérez), es un legado que se viene marcando. Hay un camino marcado y la idea es seguir por ese camino”, concluyó.

Este jueves, se conocieron las sanciones para los jugadores que fueron expulsados en el partido. Palavecino, Elías Gómez y Ezequiel Centurión, de River, recibieron una fecha de suspensión, al igual que Nicolás Valentini y Miguel Merentiel. Por su lado, Equi Fernández y Jorge Almirón, no podrán estar en el campo de juego en los próximos dos partidos de su equipo por su “reincidencia”.

