Flavio Azzaro lanzó su nuevo podcast "El verso de la objetividad" Crédito: Instagram @flavioazzaro

28 de abril de 2020 • 12:19

El periodista deportivo Flavio Azzaro lanzó un podcast llamado "El verso de la objetividad" en el que realizó algunas afirmaciones altisonantes, a tono con su estilo. En el primer episodio del ciclo, Azzaro habló sobre los " periodistas partidarios ", de quienes contó sus vicisitudes y todo lo que tienen que atravesar para desarrollar su actividad.

"Ser periodista partidario es romper con la idea madre la que te ponen en la cabeza en el primer día en la escuela de periodismo deportivo. Vos tenés que dejar de lado tu condición de hincha. Por eso, cuando decidís ser periodista partidario sos un hereje ", comenzó diciendo Azzaro .

Luego, el conductor televisivo dijo: "El que decide hacer periodismo partidario es que le patea el tablero. Yo quiero ser periodista pero no perder mi condición de hincha . Quiero hacer la campaña del equipo que fui a ver toda mi vida".

Según Azzaro, el periodista partidario tiene "tres enemigos": "Tu principal adversario es tu colega. El periodista de medio nacional nunca acepta al periodista partidario . Otro adversario va a ser el jugador. Salís de la tribuna y la mirada al jugador no se te va. El jugador no quiere a los periodistas, y mucho menos a los partidarios. Las primeras notas se las vas a hacer al decimocuarto arquero suplente. Otro adversario es el jefe de prensa del club que vos cubrís, o algunos empleados de prensa del club del cual vos sos hincha. Te voy a pedir una hoja membretada de la radio en la que vos trabajas para cubrir la conferencia de prensa de tu entrenador".

Por otra parte, el hincha de Racing habló sobre los "sobornos" en el ambiente por parte de los dirigentes del club: "Hay que saber diferenciar un sponsor de un soborno. Cuando haces los números esa empresa es buena parte de lo que gastás para hacer el programa. Llegás a un momento donde tenés que ver hasta donde cedés y hasta donde no. No podés construir tu estructura en base a las publi-sobornos. Cuando terminás haciendo el balance final siempre es mejor no agarrar la guita".

Finalmente, Azzaro concluyó diciendo que: "El periodismo partidario es hermoso. Lo recomiendo. El equipo ande bien o mal el partidario va a estar. Los de los medios nacionales cubrirán otro equipo. El partidario va a estar siempre siguiendo al club que ama".