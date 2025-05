Fue un reconocido arquero, compartió equipo con Pelé y lo despidieron por posar desnudo para una revista

En los años 70, los Estados Unidos se encontraban deseosos de poder formar ligas competitivas de fútbol; por esto, dos ejecutivos discográficos de Atlantic Records, Ahmet y Nesuhi Ertegün, decidieron formar la famosa liga New York Cosmos, que estuvo activa entre los años 1971 y 1985. Con millonarios presupuestos, el equipo logró contar con figuras como Pelé, Beckenbauer, Carlos Alberto y Giorgio Chinaglia. Pero, a la hora de elegir un arquero se decidieron por Shep Messing.

Shep Norman Messing fue visto con buenos ojos por Cosmos después de formar parte de la selección de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Fue así que firmó un contrato para la temporada 1973-1974 e hizo su debut en un partido de exhibición el 20 de mayo de 1974. Sin embargo, el joven de 23 años duraría tan solo nueve partidos como titular, ya que convencido por su amigo Jim Bouton, decidió realizar una sesión de fotos desnudo para la revista femenina Viva, por la que recibió un pago de cinco mil dólares.

Las fotos de Shep Messing desnudo enloquecieron a los directivos de Cosmos (Foto: Redes Sociales)

En la gran mayoría de las imágenes podía verse al joven de espalda, con su cabello largo y también su torso todo trabajado sobre una cama. Pero, en una de las páginas se lo presentaba con su miembro erecto junto a un plato de cocina. Rápidamente, la imagen se volvió viral y los directivos dispusieron que había violado una cláusula moral de su contrato y decidieron desvincularlo del club.

“¿No querías exposición en los medios? Pues yo les di más cobertura informativa en un segundo de la que lograron ustedes en toda la temporada“, le dijo a la prensa en aquel momento Messing, muy molesto por la aprehensión. A pesar del escándalo y de que muchos creyeron que su carrera había terminado, Shep consiguió un contrato de una temporada y media con los Boston Minutemen; jugó 27 partidos y lideró la tabla de arqueros menos imbatidos de la temporada 1975-1976.

A pesar de haber sido despedido con deshonra del club neoyorkino, alguien se fijó en él. Durante un encuentro de los Boston Minutemen contra New York Cosmos, el arquero detuvo varios intentos de gol de nada más y nada menos que Pelé. Esto llevó a que el astro brasilero lo quisiera para su equipo: “Quiero al arquero estadounidense de Boston”, habrían sido las palabras que pronunció y, casi por arte de magia, a las pocas semanas el joven era nuevamente parte de Cosmos.

Shep Norman Messing conserva aún su foto con Pelé y recientemente volvió a compartirla en sus redes sociales (Foto: Instagram @shepmessing)

“Nunca olvidaré el primer partido que jugué con él. Me tomé una foto con él y le pedí que me la autografiara, porque pensé que nunca volvería a estar allí”, confió en una entrevista con Radio Free Soccer. Además, Messing remarcó la humildad que tuvo en todo momento Pelé para con todos. “Cada vez que teníamos el balón, se lo dábamos. Teníamos miedo de cometer un error. Se nos acercó un día a todos y nos dijo: ‘chicos, no puedo hacer esto solo. Sostengan el balón. Hagan una jugada’. Como con muchos grandes atletas, hizo que todos a su alrededor fueran mejores. Nos convertimos en una familia. No creo que la admiración alguna vez se haya desvanecido, pero nos convertimos en sus compañeros de equipo”, contó sobre su icónico compañero.

Shep Norman Messing en la actualidad Betancourt

Después de su paso por New York Cosmos, la carrera de Shep Norman Messing continuó en diversos equipos norteamericanos y el seleccionado nacional hasta su retiro, en 1987. En la actualidad, tiene 75 años y se desarrolla como analista de la MLS y también es presidente de la Major Arena Soccer League desde 2021.