El seleccionado femenino argentino de fútbol viajará a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 sin varias de las figuras que acudieron al reciente Mundial de Francia. El entrenador Carlos Borrello dio a conocer la nómina de las 18 jugadoras que se trasladarán a Perú y se destacan las ausencias de la capitana Estefanía Banini, Ruth Bravo, María Belén Potassa y Florencia Bonsegundo. La situación provocó el enojo de varias de las chicas, que realizaron sus descargos en las redes sociales.

"El cuerpo técnico decidió dejarme afuera", escribió Banini, una de las mejores exponentes en Francia 2019. La jugadora que milita en el Levante de España aseguró que transita esta situación "con lágrimas en los ojos y el corazón roto".

Las futbolistas apuntaron directamente contra Borrello por la decisión. Según describieron en sus comunicados, consideran en que el cuerpo técnico "no está a la altura" de sus pretensiones. "Queremos el crecimiento real del fútbol femenino, queremos estar a la altura de las potencias. Queremos personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos y no que al salir a jugar nos digan 'nos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevo'", dijo Banini.

Entre las novedades para Lima 2019, en los regresos, se destacan dos futbolistas de Boca: Yamila Rodríguez (quedó afuera de Francia 2019 en el último corte) y Micaela Cabrera.

Los mensajes de Banini, Bonsegundo, Potassa y Bravo