A Mateo Retegui lo descartó Boca, le convirtió a River y, otra vez, marcó un golazo de cabeza en el 1-1 de Tigre y Barracas Central

De cinco duelos aéreos, ganó cuatro. Tiene 23 años, mide 1,84m y se convirtió en un especialista en el arte del cabezazo. Hoy, ahora mismo, encabeza la imaginaria tabla de buenos cabeceadores del fútbol argentino. Lo descartó Boca (más de una vez), le convirtió a River (de cabeza, lógicamente), en la eliminación del gigante, en su casa, en la Copa de la Liga. No siempre es la primera opción para Diego Martínez. Sin embargo, cuando ingresa, responde.

Es optimista Mateo Retegui. Juega solo 20 minutos, los últimos. A los 6, salta y gana. Es un golazo, uno más. ¿Existen los golazos de cabeza? Desde ya. También, en los penales: el fútbol evolucionó tanto, que la belleza también creció en la misma dirección. Es joven y sigue creciendo: cuentan los que lo rodean, que aprende los secretos del oficio de Carlos Tevez, el ídolo xeneize que anunció días atrás su retiro definitivo, y que ahora comparte un próximo cuerpo técnico con Chapa, su padre, funcionario y ex conductor de hockey. Apache no fue un crack en las alturas, su figura no se lo permitió. Pero entiende del oficio, sabe mucho del tema. Y los hinchas están ansiosos para que las autoridades le compren el pase.

El golazo contra Barracas Central

Tigre empató esta tarde ante Barracas Central 1 a 1, como local, en uno de los partidos válidos por la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol. El delantero Bruno Sepúlveda a los 21 minutos del primer tiempo abrió el marcador (también, de cabeza) para Barracas Central y el atacante Mateo Retegui igualó para Tigre a los 31 minutos de la segunda etapa.

Desde el inicio Tigre, vigente subcampeón del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, presionó por los costados a Barracas Central con Ijiel Protti por la izquierda y Agustín Obando por la derecha. La visita intentó aprovechar las posibilidades que gestó de pelota parada con definiciones de Pablo Mouche. Y a los 21 minutos un centro por la izquierda de Iván Tapia, que cabeceó Bruno Sepúlveda al palo izquierdo del local, le permitió a Barracas Central abrir el marcador.

Otra posibilidad clara

¡Tremenda volada! Mateo Retegui cabeceó en la primera que tuvo, pero Rodrigo Saracho la sacó con un manotazo bárbaro.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/a2CwMO5xw2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 11, 2022

Tigre recién tuvo su primera aproximación a los 30 minutos cuando Protti definió desde el área grande y el balón rozó la base del palo izquierdo del arco defendido por Rodrigo Saracho. Después, el local tuvo otra oportunidad: un mano a mano de Facundo Colidio que le tapó el arquero visitante y a los 46 minutos una definición de Pablo Magnín que volvió a contener Saracho.

Los Retegui: el Chapa es hincha de River (trabajará con Tevez), su hijo jugó en Boca

En la segunda parte, Tigre siguió presionando y salió decidido a llegar a la igualdad, pero no aprovechó los tiros de esquina que gestó. A los 26 minutos un cabezazo del ingresado Mateo Retegui fue tapado por el arquero de Barracas Central, convertido en figura del partido.

Los cambios producidos por el técnico de Tigre, Diego Martínez, surtieron efecto y el empate vino de la mano de ellos: a los 32 minutos un cabezazo de Retegui de un centro desde la izquierda de Diego Sosa, le permitió al local llegar a la igualdad. Retegui es un atacante sacrificado; desde lo táctico, un imprescindible. Corre, mete, presiona. Es generoso, en el ataque y la defensa.

El golazo contra River

Hacia el final, a los 47 minutos Tigre se quedó con diez jugadores por la expulsión por doble amonestación de Abel Luciatti. Estuvo presente en el estadio José Dellagiovanna el exentrenador del “Matador”, Néstor Gososito, actual técnico de Gimnasia y Esgrima, de La Plata que ayer le ganó a Patronato 2 a 0, en la capital de la provincia de Buenos Aires.

En la próxima fecha, la tercera, Tigre se enfrentará con Boca en la Bombonera el miércoles 15 a las 21:30, mientras que Barracas Central recibirá en el Malvinas Argentinas a Unión, el mismo día, a las 14.

Lo mejor de Tigre-Barracas Central