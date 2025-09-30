A qué hora juega Argentina vs. Australia, por el Mundial Sub 20 Chile 2025

El encuentro se disputa este miércoles en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y corresponde a la segunda fecha del Grupo D
Con el objetivo de sellar su clasificación a octavos de final, la selección argentina enfrenta este miércoles a Australia en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso con arbitraje del español José María Sánchez por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub 20.
El encuentro inicia a las 20 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Mitelefe.com. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.
- El otro encuentro de la zona lo disputan Italia vs. Cuba, también en Valparaíso, pero a las 17.
La previa de Argentina vs. Australia
La albiceleste debutó en el campeonato con una victoria ante Cuba 3 a 1 y busca repetir el resultado para asegurarse su lugar en los octavos de final, algo de lo que está muy cerca porque, además de los dos líderes de cada grupo, pasarán los cuatro mejores terceros entre las seis zonas.
El entrenador Diego Placente no puede contar con el defensor Santiago Fernández porque fue expulsado en el primer juego y su reemplazante sería Julio Soler. El delantero Gianluca Prestianni, el jugador de mayor renombre del plantel, sumaría sus primeros minutos tras haberse incorporado al equipo poco antes del debut. Ian Subiabre pelea el puesto con Santino Andino.
Los oceánicos, por su parte, comenzaron la Copa del Mundo con una derrota ante Italia 1 a 0 y necesitan sumar para salir del último puesto que comparten con los cubanos. Incluso aún cayendo contra la Argentina, llegarán a la última jornada con posibilidades de meterse en la próxima etapa.
El equipo dirigido por Trevor Morgan accedió a la cita ecuménica como ganador de la Copa Asiática Sub-20 y disputa un Mundial después de 12 años. A principios del 2000 era un habitual competidor y, también, favorito al título. Actualmente, su principal figura es Paul Okon-Engstler, mediocampista nacido en Bélgica mientras su padre, exfutbolista y con pasado en la selección australiana, militaba en Oostende.
Posibles formaciones
- Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
- Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic y Musa Tuoré. DT: Trevor Morgan.
