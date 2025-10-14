A qué hora juega Argentina vs. Colombia, por el Mundial Sub 20 2025

El encuentro entre argentinos y colombianos se disputa este miércoles en el estadio Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile, con arbitraje del portugués João Pinheiro
La selección argentina y Colombia se enfrentan este miércoles en el marco de una de las semifinales del Mundial Sub 20 2025. Gracias a esto, Sudamérica volverá a tener un representante en la final al igual que en la última edición, disputada en la Argentina en 2023, cuando Uruguay se consagró campeón ante Italia. El partido está programado para las 20 (horario argentino) en el estadio Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile, con arbitraje del portugués João Pinheiro y televisación de DSports y Telefé. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.
Para meterse entre los cuatro mejores, el equipo dirigido por Diego Placente dejó en el camino a México tras derrotarlo por 2 a 0 con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. El conjunto cafetero, por su parte, viene de eliminar a uno de los que, en los papeles, se perfilaba entre los principales candidatos a quedarse con el título: España. En el encuentro más destacado de cuartos de final, ganó por 3 a 2 con un hat-trick de Néiser Villarreal, quien recibió una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y no jugará las semifinales (Rayane Belaid y Jan Virgilli convirtieron los tantos españoles).
La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 10 de febrero de este año, en un compromiso correspondiente a la tercera fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 2025. En aquella oportunidad, el combinado albiceleste se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Ian Subiabre. Cinco de los once jugadores que Placente puso desde el arranque en ese partido volverían a ser titulares en la semifinal de la Copa del Mundo: Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Julio Soler, Milton Delgado y Valentino Acuña.
Argentina vs. Colombia: todo lo que hay que saber
- Semifinal del Mundial Sub 20 2025.
- Día: Miércoles 15 de octubre.
- Hora: 20 (horario argentino).
- Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago de Chile.
- Árbitro: João Pinheiro (Portugal).
Argentina vs. Colombia: cómo ver online
El encuentro se disputa este miércoles en Ñuñoa, Santiago de Chile, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma MiTelefe.com. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar el canal de las tres pelotas a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa); mientras que únicamente el que tenga DirecTV podrá acceder a la otra señal. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Telefé.
- MiTelefe.com.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco.
- Colombia: Jordan García; Joel Romero, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, Elkin Rivero, Jordan Barrera o José Cavadía; Joel Canchimbo, Óscar Perea y Royner Benítez o Emilio Aristizabal.
