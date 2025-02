A qué hora juega Argentina vs. Paraguay, por el Sudamericano Sub 20 2025

La selección argentina Sub 20 le baja el telón a su participación en el Sudamericano de la categoría que inició en Venezuela el 23 de enero, misma condición que afronta la de Paraguay en el partido que las enfrenta cara a cara este domingo desde las 21.30 (horario argentino), por la quinta y última fecha del Hexagonal final. El torneo, que puso en juego cuatro boletos clasificatorios al Mundial de este año que tendrá lugar en Chile, conocerá además, este fin de semana, qué equipo se queda con el título. El partido solo se puede ver en vivo por televisión en DSports o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

La corona se la dirimirán dos rivales clásicos: la Argentina y Brasil, aunque en encuentros diferentes. Ambos llegan a esta jornada con el mismo puntaje en la tabla del hexagonal, pero la Verdeamarela tiene mejor diferencia de gol (+4 contra +3). Por eso, en caso de ganar ambos en sus respectivos compromisos (Brasil enfrenta a Chile desde las 18.30, a continuación de Colombia y Uruguay, que se miden a las 16), el título se definirá en favor del que haya festejado más en esta parte del campeonato. El jueves, la Argentina y Brasil se midieron por la cuarta fecha y si bien los conducidos por Diego Placente dominaron todo el partido, la Verdeamarela aprovechó la única chance de gol concreta que tuvo y celebró la igualdad a 13′ del final. El resultado generó que justamente no se haya conocido al campeón en ese partido (quien ganaba se adjudicaba el campeonato debido a que en caso de igualdad en la tabla final este domingo, el primer criterio de desempate hubiera sido el resultado del partido entre sí).

Argentina y Brasil empataron en la cuarta jornada del Hexagonal Final y eso estiró la definición Matias Delacroix - AP

Argentina vs. Paraguay: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 2025.

Día : Domingo 16 de febrero.

: Domingo 16 de febrero. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : José Antonio Anzoátegui.

: José Antonio Anzoátegui. Árbitro: A definir.

La última jornada del Sudamericano Sub 20 conocerá al campeón, mientras que ya develó el misterio del que tal vez era el principal objetivo de todos los equipos en el inicio de la competencia: los cuatro clasificados al Mundial de la categoría que se llevará a cabo desde septiembre en Chile. Se trata de Brasil, la Argentina, Colombia y Paraguay. Uruguay, por ya no poder superar el quinto lugar del Hexagonal Final mirará la Copa del Mundo desde afuera, por lo cual, no tendrá posibilidades de defender el título que logró en 2023 en la edición que se llevó a cabo en la Argentina. La Roja chilena, colista en la previa de la última fecha, igual estará en el Mundial, pero por su condición de anfitriona.

Argentina vs. Paraguay: cómo ver online

El encuentro se disputa este domingo a las 21.30 (horario argentino) en Puerto La Cruz, Venezuela, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador para ver el partido. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

DGO - DSports.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.45 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Paraguay. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.50.

Perfil bajo sin estridencias: así es el DT argentino Diego Placente, que hace jugar muy bien JUAN BARRETO - AFP

