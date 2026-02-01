A qué hora juega Boca Juniors vs. Newell’s, por el Torneo Apertura 2026

La tercera fecha del Torneo Apertura 2026 continúa este domingo con tres partidos y en el segundo turno de la jornada se enfrentan Boca Juniors vs. Newell’s en la Bombonera con arbitraje de Darío Herrera, correspondiente al Grupo A.

El encuentro inicia a las 19.15 (hora argentina) y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Newell’s Old Boys es uno de los equipos que todavía no ganó en el Torneo Apertura 2026 Juan Jose Garcia - FOTOBAIRES

La previa de Boca vs. Newell’s

El xeneize dejó una pálida imagen en su derrota ante Estudiantes de La Plata 2 a 1 en el estadio Uno y el nivel de varios jugadores encendió las alarmas. Lo único positivo para el equipo de Claudio Úbeda fue la reacción en el segundo tiempo, con Ander Herrera ya en la cancha y el ingreso de los debutantes Gonzalo Gelini y Tomás Aranda. El primero, de hecho, se ganó un lugar entre los titulares para el duelo vs. la Lepra y comparte la ofensiva con Exequiel Zeballos e Iker Zufiarurre, el único centrodelantero que está a diposición porque hay tres lesionados -Miguel Merentiel, Milton Giménez y Lucas Janson- y otro que se recuperó de una dolencia pero no está bien físicamente -Edinson Cavani-.

Williams Alarcón y Tomás Belmonte volvieron a no gravitar y son reemplazados por Santiago Ascacibar y el propio Herrera, quienes acomopañan a Leandro Paredes en el mediocampo. La defensa no se toca, más allá del flojo nivel de Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa en el duelo anterior. Ellos dos junto al arquero Agustín Marchesín y los laterales Juan Barinaga y Lautaro Blanco permanecen en el 11 inicial.

Santiago Ascacibar debuta con la camiseta de Boca ante Newell's Boca Juniors

El rojinegro, por su parte, todavía no ganó en el certamen. En su debut perdió con Talleres de Córdoba 2 a 1 y entre semana rescató un punto ante Independiente con un empate sobre el final 1 a 1. El conjunto rosarino necesita sumar unidades no solo para hacer una buena temporada y dejar atrás un 2025 para el olvido, sino también porque está entre los últimos de la tabla de promedios que decide uno de los descensos a la Primera Nacional.

La dupla Favio Orsi-Sergio Gómez tiene la misión de hacer funcionar a un equipo cuyo plantel se renovó con la salida de varios jugadores y la llegada de otros. Entre los refuerzos de mayor renombre sobresalen los del arquero Gabriel Arias y el delantero uruguayo Matías Cóccaro, ambos titulares ante el Rojo y que posiblemente sean de la partida en la Bombonera.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Ìker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Ìker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda. Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Martín Luciano; Rodrigo Herrera, Jerónimo Gómez Mattar; Facundo Guch, Luciano Herrera; Walter Núñez y Matías Cóccaro. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.47 contra 7.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.20.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en el Torneo Clausura 2025, también en la Bombonera, y el conjunto que por entonces dirigía Miguel Ángel Russo -ese día no estuvo en el banco de suplentes por sus problemas de salud- goleó 5 a 0 al elenco de Cristian Fabbiani con un doblete de Giménez y un tanto cada uno de Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco.