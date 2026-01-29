Boca Juniors vs. Newell’s, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Boca Juniors y Newell’s protagonizarán este domingo 1° de febrero en la Bombonera uno de los tres partidos de la jornada correspondiente a la tercera fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro está programado para las 19.15 (horario argentino) y se transmitirá en vivo por ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.47 contra 7.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.20.

El xeneize dejó una pálida imagen en su derrota ante Estudiantes de La Platapor 2 a 1 en el estadio Uno y el nivel de varios jugadores encendió las alarmas. Lo único positivo para el equipo de Claudio Úbeda fue la reacción en el segundo tiempo, con Ander Herrera ya en la cancha y el ingreso de los debutantes Gonzalo Gelini y Tomás Aranda. Williams Alarcón y Tomás Belmonte volvieron a no gravitar y tanto Leandro Paredes como los defensores Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa mostraron un bajo nivel con respecto a sus habituales desempeños.

De cara al próximo compromiso, con el arquero Agustín Marchesín y los cuatro defensores ratificados, el DT debe resolver cómo diagrama el mediocampo y quien acompaña al campeón del mundo con la selección argentina. Es probable que Herrera vuelva a ser titular -fue resguardado por cuestiones físicas- y Santiago Ascacibar, ya con varios entrenamientos con sus compañeros, se perfila para ocupar el otro lugar.

Boca jugó mal en La Plata y perdió frente a Estudiantes 2 a 1, con un bajo rendimiento general Ignacio Amiconi

En la ofensiva, antes de visitar al Pincha se lesionó Lucas Janson, por lo que cuatro centroatacantes del plantel acarrean dolencias y Ángel Romero se incorporó recientemente y debe acondicionarse físicamente. El único que podría regresar, y jugar por primera vez en el año, es Edinson Cavani porque Miguel Merentiel y Milton Giménez todavía se están recuperando. Otra opción es que Úbeda ratifique al joven Iker Zufiaurre, titular en La Plata.

La Lepra, por su parte, todavía no ganó en el certamen. En su debut perdió con Talleres de Córdoba 2 a 1 y esta semana rescató un punto ante Independiente con un empate sobre el final 1 a 1. El conjunto rosarino necesita sumar unidades no solo para hacer una buena temporada y dejar atrás un 2025 para el olvido, sino también porque está entre los últimos de la tabla de promedios que decide uno de los descensos a la Primera Nacional.

La dupla Favio Orsi-Sergio Gómez tiene la misión de hacer funcionar a un equipo cuyo plantel se renovó con la salida de varios jugadores y la llegada de otros. Entre los refuerzos de mayor renombre sobresalen los del arquero Gabriel Arias y el delantero uruguayo Matías Cóccaro, ambos titulares ante el Rojo y que posiblemente sean de la partida en la Bombonera.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en el Torneo Clausura 2025, también en la Bombonera, y el conjunto que por entonces dirigía Miguel Ángel Russo -ese día no estuvo en el banco de suplentes por sus problemas de salud- goleó 5 a 0 al elenco de Cristian Fabbiani con un doblete de Giménez y un tanto cada uno de Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco.