Cuándo juega Boca vs. Newell’s por el Torneo Apertura 2026

Este domingo, Boca y Newell’s se enfrentan en el marco de la fecha 3 del Grupo A del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que comienza a las 19.15 (horario argentino), se disputa en la Bombonera, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize viene de perder 2 a 1 con Estudiantes de La Plata como visitante por los goles de Santiago Núñez y Leandro González Pírez (Exequiel Zeballos convirtió el único tanto del equipo dirigido por Claudio Úbeda). Con este resultado, sumado al triunfo por 1 a 0 como local ante Deportivo Riestra de la primera jornada, se mantiene en el octavo lugar de la tabla de posiciones de su zona con tres puntos.

Boca no pudo con Estudiantes en la última fecha: fue derrotado por 2 a 1 como visitante Ignacio Amiconi

La Lepra, por su parte, aún no ganó en lo que va del certamen. En la fecha inicial cayó por 2 a 1 frente a Talleres por los goles de Ronaldo Martínez y Valentín Depietri (Walter Núñez descontó para el club rosarino en tiempo de descuento). Posteriormente igualó 1 a 1 con Independiente por los tantos del estadounidense Michael Hoyos -N- y el paraguayo Gabriel Ávalos -I-. Está undécima en el Grupo A.

Boca vs. Newell’s: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo A del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 1° de febrero.

: Domingo 1° de febrero. Hora : 19.15.

: 19.15. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro : Darío Herrera.

: Darío Herrera. TV : ESPN Premium.

: ESPN Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara a este compromiso, Úbeda debe resolver cómo diagrama el mediocampo de Boca y quien acompaña al campeón del mundo con la selección argentina, Leandro Paredes. En ese sentido es probable que Ander Herrera vuelva a ser titular -fue resguardado ante el Pincha por cuestiones físicas-; mientras que Santiago Ascacíbar, flamante refuerzo que ya tuvo varios entrenamientos con sus nuevos compañeros, también formaría parte del once inicial.

En la ofensiva, antes de visitar al Pincha se lesionó Lucas Janson, por lo que cuatro centro delanteros del plantel están descartados por lesión (Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez el propio Janson). El paraguayo Ángel Romero se incorporó recientemente y debe acondicionarse físicamente, aunque tiene chances concretas de formar parte del once inicial. La otra opción es que el entrenador ratifique al joven Iker Zufiaurre como titular.

Ángel Romero podría debutar este domingo en Boca ante la gran cantidad de delanteros lesionados Prensa Boca

En contrapartida, la dupla técnica de Newell’s, conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez, tiene la misión de hacer funcionar a un equipo cuyo plantel se renovó con la salida de varios jugadores y la llegada de otros. Entre los refuerzos de mayor renombre sobresalen el arquero Gabriel Arias y el delantero uruguayo Matías Cóccaro, ambos titulares ante el Rojo y posiblemente de la partida en la Bombonera.

Newell's rescató un empate frente a Independiente, pero necesita empezar a sumar de a tres Juan Jose Garcia - FOTOBAIRES

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.54 contra los 6.77 que se repagan por un hipotético triunfo de Newell’s. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.86.