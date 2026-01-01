Calendario de Boca para 2026: todos los compromisos del xeneize de cara a la nueva temporada

Boca se prepara para un 2026 en el que intentará volver a levantar trofeos, algo que no consigue desde hace desde marzo de 2023. Tras dos años de ausencia, regresa a la Copa Libertadores, el certamen que lo tiene en vilo desde el 2007, cuando se consagró por última vez. Desde entonces, la ansiada séptima coronación se hace desear para el xeneize y, en consecuencia, es el gran objetivo de la nueva temporada.

En el plano local, se realizará el Apertura y el Clausura. En cada uno de esos certámenes habrá dos zonas de 15 equipos (idénticas y con la localía invertida entre torneo y torneo), 16 fechas -una interzonal y una por equipo contra su clásico rival o club “pareja”- y rondas de eliminación directa de octavos de final en adelante.

Boca recibirá a Deportivo Riestra en la primera fecha del Torneo Apertura 2026 LA NACION/Gonzalo M. Colini

El xeneize integra la zona A junto a Deportivo Riestra, Talleres (Córdoba), Instituto (Córdoba), Platense, Estudiantes (La Plata), Gimnasia (Mendoza), Vélez, Newell’s, Unión (Santa Fe), Lanús, Central Córdoba (Santiago del Estero) y Defensa y Justicia. Debutará frente al Malevo, como local, el fin de semana del 25 de enero. En la fecha 6, la interzonal, se verá las caras con Racing en la Bombonera, mientras que el Superclásico ante River será en la 15° jornada.

En la Copa Argentina, certamen en el que se mantiene como el máximo ganador con cuatro títulos, debutará frente a Gimnasia de Chivilcoy, uno de los representantes del Federal A, con fecha y sede a definir. En caso de avanzar, se enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez. Con los restantes equipos grandes podría cruzarse en instancias más avanzadas: a Racing lo vería en cuartos de final, a San Lorenzo en semifinales, y a River e Independiente en la final.

Boca podría cruzarse con Sarmiento de Junín en la segunda ronda de la Copa Argentina 2026 Juan José García - FOTOBAIRES

El sorteo para determinar en qué grupo de la Libertadores quedará ubicado se llevará a cabo en la semana del 18 de marzo de 2026, al término de las tres rondas preliminares que darán a conocer los últimos clasificados. Como referencia, esta es la instancia en la que Boca quedó eliminado en 2025, cuando perdió por penales con Alianza Lima, de Perú, tras empatar 2 a 2 en el resultado global de la serie.

Lo único que, hasta el momento, sabe el xeneize, es que será uno de los cabezas de serie. El único de la Argentina. Por este motivo, integrará el Bombo 1, reservado para los campeones y los mejores ubicados del ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Allí también aparecen pesos pesados como Flamengo (vigente campeón), Palmeiras (subcampeón en ejercicio), Peñarol, Nacional y Liga de Quito.

El gran objetivo de Boca en este 2026 es mostrar un buen rendimiento en la Copa Libertadores Manuel Cortina

Fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026