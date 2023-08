escuchar

Inter Miami ya no está de celebración. O quizá si, pero no se conforma con lo ganado. Tras la obtención de la Leagues Cup 2023 el último sábado de la mano de Lionel Messi, lo que significó el primer título en la corta historia de la institución, el equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino va por más. Y está a las puertas de levantar un nuevo trofeo: la US Open Cup. Sin embargo, para conseguirlo, primero debe superar a Cincinnati en semifinales, en un encuentro que se disputará este miércoles a las 20 (hora argentina), con transmisión televisiva de TyC Sports.

El combinado de la Florida se metió entre los cuatro mejores de la copa nacional estadounidense antes de la llegada del astro rosarino. Su desempeño a lo largo de dicha competencia distó mucho de lo hecho en la Major League Soccer (MLS), en la que se encuentra en el último lugar de la zona B. Es cierto, también, que el azar jugó a su favor en cuanto a los cruces, ya que apenas tuvo que enfrentar a un equipo de la Primera División de Estados Unidos y fue el mismo al que derrotó en la definición de la Leagues Cup: Nashville SC, a quien venció 2 a 1 en octavos de final.

David Beckham pateó el tablero y cambió el fútbol estadounidense con la llegada de Lionel Messi TIM NWACHUKWU - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Enfrente tendrá a uno de los mejores equipos de Estados Unidos en lo que va del 2023. Incluso, es el actual puntero de la zona A de la MLS, también integrada justamente por Inter Miami, por amplia diferencia sobre New England, su inmediato perseguidor, que tiene ocho puntos menos (aunque adeuda una fecha). Con los argentinos Luciano Acosta y Álvaro Barreal como principales figuras, accedió a las semifinales de la US Open Cup tras eliminar a rivales de peso como New York City y New York Red Bulls.

Cincinnati vs. Inter Miami: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 20 (hora argentina) en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador para seguir el encuentro (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.95 contra los 3.40 que se repagan por un triunfo de Cincinnati. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.75.

Lionel Messi celebra la obtención de la Leagues Cup 2023, su primer título en Estados Unidos CHANDAN KHANNA - AFP

Posibles formaciones

Cincinnati : Roman Celentano; Nick Hagglund, Ian Murphy, Raymon Gaddis ; Alvas Powell , Obinna Nwobodo, Júnior Moreno , Álvaro Barreal; Luciano Acosta, Aaron Boupendza y Brandon Vázquez.

: Roman Nick Ian Raymon ; Alvas , Obinna Júnior , Álvaro Luciano Aaron y Brandon Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergil Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Robert Taylor, Lionel Messi y Josef Martínez.