A qué hora juega Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores 2025

Flamengo y Racing se enfrentan este miércoles en el marco de la ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El ganador de este cruce avanzará a semifinales y se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Liga de Quito y Palmeiras. El partido está programado para las 21.30 (horario argentino) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, televisación de Telefé y Fox Sports, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El Mengão se metió entre los cuatro mejores del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes al dejar en el camino a Estudiantes de La Plata por penales, tras empatar 2 a 2 en el resultado global, producto de una victoria por 2 a 1 en Brasil con goles de Pedro y Guillermo Varela (Léo Pereira en contra descontó para el Pincha), y una derrota 1 a 0 en la Argentina por un tanto de Gastón Benedetti. Ganó el torneo tres veces, la última de ellas en 2022 y las anteriores en 2019 y 1981.

Flamengo dejó en el camino a Estudiantes de La Plata y se metió nuevamente en semifinales de la Copa Libertadores Gustavo Garello - AP

La Academia, por su parte, avanzó de ronda luego de eliminar a Vélez por 2 a 0 en el acumulado de la serie, gracias a un triunfo por 1 a 0 como visitante con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez y una victoria por el mismo resultado como local con un tanto de Santiago Solari. La única vez que levantó el trofeo fue en 1967, por lo que sueña con repetir la hazaña y mantener la buena racha en el plano internacional, tras la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 8 de junio de 2023, por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores. En aquella oportunidad, Flamengo se quedó con la victoria por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Wesley y Victor Hugo (Matías Rojas empató transitoriamente para Racing). En esa misma edición, previamente se enfrentaron en la tercera jornada: empataron 1 a 1 en el Cilindro de Avellaneda por los goles de Nicolás Oroz y Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa.

Flamengo vs. Racing: todo lo que hay que saber

Ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Día : Miércoles 22 de octubre.

: Miércoles 22 de octubre. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Maracaná.

: Maracaná. Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Flamengo vs. Racing: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 21.30 en Brasil y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.