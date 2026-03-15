A qué hora juega hoy Boca vs. Unión y por dónde se puede ver en vivo el Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 transita este fin de semana su undécima fecha. Como es habitual, se disputarán 15 partidos, entre este sábado 14 y el martes 17 de marzo. Uno de los enfrentamientos programados es el que pondrá cara a cara a Unión y Boca este domingo a las 22 en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y transmisión televisiva de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Tatengue es uno de los clubes con mejor rendimiento en lo que va del certamen. De la mano del DT Leonardo Madelón, reconocido y valorado en Unión por el ascenso a la Primera División en 2014, logró adquirir una identidad futbolística clara y se ilusiona con llegar lejos. Está segundo en la tabla de posiciones de su zona con 15 puntos y viene de un inolvidable 4 a 4 ante Independiente como local.

Unión de Santa Fe atraviesa un gran presente y quiere derrotar a Boca en su propia cancha Sebastián Hipperdinger

El xeneize, por su parte, está en deuda con sus hinchas desde hace tiempo. Este año volverá a disputar la Copa Libertadores tras dos ediciones consecutivas sin disputar la etapa de grupos, motivo por el cual está obligado a mejorar. Hasta el momento se ubica en el séptimo puesto de la clasificación general con 13 unidades al igual que Defensa y Justicia y San Lorenzo, a los que supera por diferencia de gol (+4 contra +2 del Halcón y del Ciclón). En la última jornada empató 1 a 1 en la Bombonera, justamente, con San Lorenzo.

De no mediar inconvenientes o sorpresas de último momento, el DT Claudio Úbeda utilizaría el mismo equipo titular que igualó ante el equipo dirigido por Damián Ayude. La novedad estaría en el banco suplentes, ya que Alan Velasco estaría disponible nuevamente tras recuperarse de la distensión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda que sufrió el 25 de enero de este año.

Alan Velasco volverá al banco de suplentes de Boca en el encuentro de este domingo ante Unión

Cómo ver el Torneo Apertura 2026

El certamen que abre la temporada en la Primera División del fútbol argentino se puede ver en vivo por televisión a través de dos señales: ESPN Premium y TNT Sports. Para acceder a ambos canales se requiere tener contratado el “Pack Fútbol”. El encuentro de este domingo entre Unión y Boca contará con la transmisión de TNT Sports.

ESPN Premium

TNT Sports

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 18 de julio del año pasado, en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura 2025.En aquella oportunidad,empataron 1 a 1en la cancha de Boca por los goles de Lautaro Di Lollo -B- y Tarragona -U-. El antecedente más reciente en Santa Fe, en tanto, es del 29 de enero del 2025, por el Apertura, y también igualaron 1 a 1.