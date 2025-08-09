A qué hora juega Independiente vs. River, por el Torneo Clausura 2025

Independiente y River se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputa en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini a partir de las 18.30 y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Rojo está inmerso en un presente, cuanto menos, complejo. Tras un gran primer semestre, en el que llegó a ser considerado como uno de los mejores equipos del país desde el apartado estrictamente futbolístico, perdió el rumbo y comenzó a cosechar malos resultados. Transcurridas las tres primeras jornadas, está último en su grupo con apenas un punto conseguido de nueve posibles, gracias al empate 2 a 2 ante Sarmiento en la fecha 1.

Independiente no encuentra el rumbo y necesita reponerse lo antes posible Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

El Millonario, por su parte, poco a poco comienza a levantar el nivel en busca de la excelencia que persigue el DT Marcelo Gallardo. Convirtió 10 goles en los últimos cuatro partidos teniendo en cuenta todas las competencias y, además, se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona B del Clausura con siete unidades, producto de dos triunfos y una igualdad conseguida ante San Lorenzo en la tercera jornada.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 8 de febrero de este año, por el Apertura. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria por 2 a 0con un doblete de Facundo Colidio. El último enfrentamiento en Avellaneda, en tanto, data del 1° de septiembre del año pasado, en el marco de la Liga Profesional: empataron 0 a 0.

Independiente vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 4 de la zona B del Torneo Clausura 2025.

Día : Sábado 9 de agosto.

: Sábado 9 de agosto. Hora : 18.30.

: 18.30. Estadio : Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

: Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. Árbitro: Nazareno Arasa.

Independiente vs. River: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18.30 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.