La selección argentina ya se entrena en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, con vistas a la segunda doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Los rivales de turno en esta oportunidad serán Paraguay como local (jueves 12 de octubre a las 20) y Perú como visitante (martes 17 a las 23), dos de las selecciones que aún no ganaron en lo que va del certamen. “Vinimos a ganar los dos partidos. Será difícil, como Ecuador y Bolivia, son rivales muy duros. Vamos a ir con todo con el equipo que tenemos”, afirmó Emiliano ‘Dibu’ Martínez, uno de los referentes del plantel, en su llegada al país.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó los dos partidos que disputó hasta el momento y, al igual que Brasil -que se ubica puntero por mejor diferencia de gol-, mantiene puntaje perfecto. En la primera fecha venció por la mínima diferencia a La Tri con un golazo de tiro libre de Lionel Messi, quien pidió el cambio a los 88′ y, desde ese entonces, acumuló varias semanas de poca actividad por una molestia en una cicatriz de un viejo desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha. Luego, sin el capitán entre los convocados (Ángel Di María llevó la cinta), goleó 3 a 0 a Bolivia en la altura de La Paz con goles de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González.

La selección argentina afrontará dos partidos de Eliminatorias en octubre: hará de local ante Paraguay y visitará a Perú WANG ZHAO - AFP

El combinado guaraní, por su parte, empató 0 a 0 en el debut frente a Perú y posteriormente cayó 1 a 0 ante Venezuela gracias a un gol de penal de Salomón Rondón en tiempo de descuento. Luego de dichos cotejos, Guillermo Barros Schelotto fue destituido de su cargo como DT y otro argentino, Daniel Garnero, asumió como su reemplazante. Y una de las grandes sorpresas en su primera convocatoria fue la inclusión de uno de los jugadores más destacados del fútbol argentino en los últimos meses, Adam Bareiro, quien podría sumar minutos en el Monumental. El conjunto incaico, en tanto, luego del empate 0 a 0 con Paraguay perdió 1 a 0 con Brasil gracias a un gol de Marquinhos en los últimos minutos

Argentina vs. Paraguay: todo lo que hay que saber

Fecha 3 de las Eliminatorias hacia el Mundial México-Estados Unidos-Canadá 2026.

Día: Jueves 12 de octubre.

Hora: 20.

Estadio: Más Monumental.

Árbitro: Raphael Clauss (Brasil).

TV: TV Pública y TyC Sports.

Streaming: TyC Sports Play.

Perú vs. Argentina: todo lo que hay que saber

Fecha 4 de las Eliminatorias hacia el Mundial México-Estados Unidos-Canadá 2026.

Día: Martes 17 de octubre.

Hora: 23.

Estadio: Nacional del Perú.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

TV; TV Pública y TyC Sports.

Streaming: TyC Sports Play.

Los convocados de la selección argentina

En cuanto a los convocados de la Argentina, Ángel Di María, uno de los grandes emblemas de la selección y figura ante Bolivia en la altura de La Paz, no figura en la nómina por una lesión muscular. Además, tampoco fueron citados Lisandro Martínez y Ángel Correa, también lesionados, mientras que Juan Foyth y Paulo Dybala fueron desafectados (Facundo Medina se sumó a la lista a último momento). En contrapartida, regresaron, ya recuperados de sus respectivas lesiones, Marcos Acuña y Giovani Lo Celso, quienes no estuvieron ante Ecuador y Bolivia. Además, también aparecen Marco Pellegrino, Lucas Esquivel, Carlos Alcaraz, Bruno Zapelli y Facundo Farías, aunque se entrenarán con la Sub 23.

#SelecciónMayor Lista de convocados 🇦🇷 para los próximos encuentros ante Paraguay y Perú, correspondientes a la Fecha FIFA de Eliminatorias. pic.twitter.com/W5pReELCAK — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 5, 2023

Formato de las Eliminatorias hacia el Mundial 2026

Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también se vio obligado a cambiar. En la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se mantiene igual el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro cupos y medio a tener seis y medio. Las 10 selecciones pertenecientes (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) jugarán todas contra todas a ida y vuelta, disputando 18 partidos cada una, como de costumbre.