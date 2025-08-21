A qué hora juega River Plate vs. Libertad, por la Copa Libertadores 2025

River Plate recibe este jueves a Libertad de Paraguay en el encuentro de vuelta de una de las series de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 que comenzó la semana pasada con un empate sin goles en Asunción. El equipo que se imponga en la llave avanzará a cuartos y será rival, muy posiblemente, de Palmeiras, que superó en el primer encuentro a Universitario de Perú y define en simultáneo como local.

El mano a mano entre argentinos y paraguayos inicia a las 21.30 en el estadio Monumental con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y se transmite en vivo por televisión a través de Fox Sports y Telefé, canales que se puede sintonizaron online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

La previa de River Plate vs. Libertad

El equipo argentino define la llave como local porque fue líder de su grupo en la primera etapa, en la que compitió contra Barcelona e Independiente del Valle de Ecuador; y Universitario de Perú. Comandó la zona B con 12 puntos gracias a tres victorias y la misma cantidad de empates y, con la igualdad en la ida de octavos, está invicto en el certamen internacional.

El Millonario afronta la revancha con agunas bajas, aunque son menos que en el juego de ida: Germán Pezzella -sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y fue intervenido quirúrgicamente-, Fabricio Bustos -esguince de tobillo- y Maximiliano Salas -no se siente plenamente recuperado y no fue incluido en la convocatoria-. En contrapartida, Lucas Martínez Quarta tiene el alta médica y pelea por un lugar entre los titulares con Sebastián Boselli. Juan Fernando Quintero se recuperó de un golpe y se disputa el puesto con Ignacio Fernández en un mediocampo donde son fijas Enzo Pérez, Matías Galarza y Giuliano Galoppo luego de su gran actuación ante Godoy Cruz en el Clausura.

Lucas Martínez Quarta se recuperó de una lesión y pelea por un lugar entre los titulares de River para recibir a Libertad Prensa River

El conjunto guaraní, por su parte, fue escolta de San Pablo en el Grupo D con nueve unidades cosechadas con dos triunfos, tres empates y una caída. Anotó seis tantos y recibió cinco y emergió como el quinto mejor segundo. También enfrentó a Alianza Lima de Perú y Talleres de Córdoba. En el primer semestre, además, se consagró campeón del Apertura de Paraguay con una campaña de 44 puntos conseguidos a partir de 12 victorias, ocho empates y solo dos derrotas. En el Clausura en curso marcha sexto con 12 tantos a ocho del líder, Cerro Porteño.

El plantel que comanda Sergio Aquino tiene al argentino Darío Bordón, pero sobresalen los nombres de los históricos Oscar Cardozo, Roque Santa Cruz y el uruguayo Martín Cáceres. Sin haber podido sacar ventaja en la ida, busca dar el golpe en el estadio Monumental y eliminar a uno de los candidatos.

Posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo. Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.32 contra 10.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que estiraría la definición a los penales, llega a 5.50.

Para River, Libertad es un rival conocido al que también enfrentó en la edición 2024 del máximo certamen continental, todavía con Martín Demichelis como entrenador. En la etapa de grupos el elenco del barrio porteño de Núñez se impuso 2 a 1 como visitante y 2 a 0 como local. El historial entre ambos clubes tiene, incluido el juego de la semana pasada, 15 antecedentes con nueve victorias del equipo argentino y cuatro del paraguayo. Empataron en dos ocasiones.