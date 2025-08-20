LA NACION

Cuándo son los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Los partidos de las cuatro series se disputarán en la segunda quincena de septiembre; San Pablo, Racing y Vélez ya están clasificados

Racing eliminó a Peñarol de Montevideo en octavos y está entre los ocho mejores de América
La Copa Libertadores 2025 concluye esta semana los octavos de final con los partidos de vuelta de cada una de las series y ocho equipos avanzarán a los cuartos y seguirán en carrera por el título más importante que otorga la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La ronda de ocho clubes está programada para la segunda quincena de septiembre. Los partidos de ida serán la semana del miércoles 17 de octubre y los vuelta, la del 26. En caso de igualdad en 180 minutos de juego, el ganador se definirá por penales. Los cuatro vencedores avanzarán a las semifinales, que se realizarán entre el 21 y 29 de octubre. La definición, a solo un juego, tendrá lugar el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, Perú.

La final de la Copa Libertadores 2025 se jugará en el estadio Monumental de Lima
Calendario y resultados de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

San Pablo (Brasil) vs. Atlético Nacional (Colombia).

  • Ida: 0-0.
  • Vuelta: 1-1.
  • Penales: 4-3.

Liga de Quito (Ecuador) vs. Botafogo (Brasil).

  • Ida: 0-1.
  • Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 19 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

River Plate (Argentina) vs. Libertad (Paraguay).

  • Ida: 0-0.
  • Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental.

Palmeiras (Brasil) vs. Universitario (Perú).

  • Ida: 4-0.
  • Vuelta: Jueves 21 de agosto a las 21.30 en el estadio Allianz Parque.

Vélez (Argentina) vs. Fortaleza (Brasil).

  • Ida: 0-0.
  • Vuelta: 2-0.

Racing (Argentina) vs. Peñarol (Uruguay).

  • Ida: 0-1.
  • Vuelta: 3-1.

Estudiantes (Argentina) vs. Cerro Porteño (Paraguay).

  • Ida: 1-0.
  • Vuelta: Miércoles 20 de agosto a las 19 en el estadio Uno.

Internacional (Brasil) vs. Flamengo (Brasil).

  • Ida: 1-0.
  • Vuelta: Miércoles 20 de agosto a las 21.30 en el estadio Beira-Rio.

Con los octavos de final en curso, tres clubes ya se clasificaron a cuartos. San Pablo eliminó por penales a Atlético Nacional de Colombia 4 a 3, tras igualar 0 a 0 en la ida y 1 a 1 en la vuelta, y espera por Botafogo o Liga de Quito de Ecuador.

El único cruce confirmado hasta el momento es el de Racing vs. Vélez Sarsfield. La Academia doblegó a Peñarol de Uruguay 3 a 2 -cayó 1 a 0 en la ida y se impuso 3 a 1 en la vuelta- mientras que el Fortín superó a Fortaleza de Brasil 2 a 0, resultado que logró en la revancha como local tras empatar 0 a 0 de visitante.

Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

  • San Pablo (Brasil) vs. Liga de Quito (Ecuador) o Botafogo (Brasil).
  • River Plate (Argentina) o Libertad (Paraguay) vs. Palmeiras (Brasil) o Universitario (Perú).
  • Vélez Sarsfield (Argentina) vs. Racing Club (Argentina).
  • Estudiantes (Argentina) o Cerro Porteño (Paraguay) vs. Flamengo (Brasil) o Internacional (Brasil).
Vélez Sarsfield eliminó a Fortaleza y será rival de Racing en cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El máximo ganador del torneo es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca Juniors con con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco cada uno), River Plate y Estudiantes de La Plata (cuatro); mientras que seis clubes tienen tres estrellas cada uno: San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio, Santos y Flamengo. Por países, la Argentina tiene 25 Libertadores, Brasil 23, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.

  • Independiente - 7
  • Boca Juniors - 6
  • Peñarol - 5
  • River / Estudiantes de La Plata - 4
  • San Pablo / Palmeiras / Nacional de Uruguay / Gremio / Santos / Flamengo - 3
  • Cruzeiro / Internacional / Atlético Nacional - 2
  • Colo Colo / Racing / San Lorenzo / Argentinos Juniors / Vélez / Once Caldas / Liga de Quito / Vélez / Atlético Mineiro / Corinthians / Vasco Da Gama / Fluminense / Botafogo - 1
