A qué hora juega River Plate vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 tiene este domingo tres partidos correspondientes a la tercera fecha y el más atractivo es el que protagonizan Rosario Central y River Plate en el último de la jornada en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Facundo Tello.

El duelo inicia a las 21.30 y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

River Plate ganó los dos partidos que disputó hasta el momento y no recibió goles MARTIN COSSARINI

La previa de Rosario Central vs. River

El Canalla, liderado futbolísticamente por Ángel Di María, se recuperó tras comenzar el certamen con el pie izquierdo (derrota como local ante Belgrano en el debut) y venció a Racing como visitante 2 a 1 en la segunda jornada. De la mano de Jorge Almirón, busca su primera victoria en la temporada ante su gente y contra un rival de mucha jerarquía.

El Millonario, por su parte, es uno de los equipos que ganó los dos compromisos que disputó hasta el momento y no recibió goles. El último de ellos fue frente a Gimnasia de La Plata 2 a 0 en el Monumental en un encuentro en el que fue expulsado el uruguayo Matías Viña. El lateral izquierdo es reemplazado por Marcos Acuña, quien se recuperó de una lesión y está a disposición de Marcelo Gallardo. Santiago Beltrán continúa en el arco porque Franco Armani sigue con una dolencia al igual que el también juvenil Tomás Galván. La última incoporación, el ecuatoriano Kendry Páez, no fue convocado porque llegó recientemente al plantel.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón. River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos, el visitante corre con ventaja para quedarse con la victoria y en caso de lograrlo las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.91 contra los 3.15 que se abona por un hipotético triunfo del local El empate, por su parte, cotiza a 2.80.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 5 de octubre del año pasado, en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura 2025. Entonces, Rosario Central se quedó con la victoria por 2 a 1 como local gracias a las anotaciones de Franco Ibarra e Ignacio Malcorra. El colombiano Miguel Borja puso en ventaja parcial a su equipo, que jugó con uno menos desde los 38′ por la expulsión de Juan Carlos Portillo.