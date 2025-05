A qué hora juega River vs. Barracas Central por los octavos de final del Torneo Apertura 2025 hoy

Este lunes, desde las 20.30, River y Barracas Central se enfrentan en el marco de lo octavos de final del Torneo Apertura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo se metió entre los ocho mejores del certamen en el segundo lugar del Grupo B, con 31 puntos en 16 partidos, producto de ocho victorias, siete empates y una derrota. Tuvo menos descanso que su rival de turno, ya que el jueves visitó a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores 2025: ganó 3 a 2 con goles de Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Franco Mastantuono (Octavio Rivero y Lucas Martínez Quarta, en contra, anotaron los tantos del conjunto ecuatoriano).

Facundo Colidio y Sebastián Driussi, la dupla ofensiva que consolidó Gallardo en River MARCOS PIN - AFP

El Guapo, por su parte, quedó séptimo en la zona A con 26 unidades (siete triunfos, cinco igualdades y cuatro caídas). En el vigente campeonato no tuvo un buen desempeño como visitante, ya que apenas ganó dos de los ocho compromisos que disputó: 3 a 1 vs. Aldosivi en la cuarta jornada y 1 a 0 vs. Huracán en la 16°.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 10 de noviembre del año pasado, por la Liga Profesional: ganó River 3 a 0.

River vs. Barracas Central: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Torneo Apertura 2025.

Día : Lunes 12 de mayo.

: Lunes 12 de mayo. Hora : 20.30.

: 20.30. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Sebastián Zunino.

River vs. Barracas Central: cómo ver online

El encuentro está programado para este lunes a las 20.30 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones