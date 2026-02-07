Cuándo juega Huracán vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026

Este domingo, desde las 19.15, Huracán y San Lorenzo se enfrentan en un partido interzonal correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, se disputa en el estadio Tomás Adolfo Ducó y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Globo aún no ganó en lo que va del certamen. Acumula dos empates y una derrota, por lo que suma dos puntos, y se mantiene en el décimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo B. Viene de igualar 1 a 1 con Atlético Tucumán, como visitante, por los goles del ecuatoriano Jordy Caicedo -H- y de Leandro Díaz -AT-, ambos de penal.

Huracán todavía no ganó en el Apertura y buscará romper la racha ante su eterno rival Manuel Cortina

El Ciclón, por su parte, está quinto en la clasificación general de la zona A con seis unidades, producto de dos triunfos y una caída. En la última jornada derrotó por la mínima diferencia a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Nuevo Gasómetro gracias a un tanto de Gregorio Rodríguez, quien llegó al club a principios de este año, a préstamo hasta diciembre, desde Melgar de Perú.

Huracán vs. San Lorenzo: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 8 de febrero.

: Domingo 8 de febrero. Hora : 19.15.

: 19.15. Estadio : Tomás Adolfo Ducó.

: Tomás Adolfo Ducó. Árbitro : Yael Falcón Pérez.

: Yael Falcón Pérez. TV : ESPN Premium y TNT Sports.

: ESPN Premium y TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara a una nueva edición del “clásico de barrio más grande del mundo”, el DT de Huracán, Diego Martínez, intentará corregir los errores que mostró su equipo en el comienzo del Apertura, que lo privaron de sumar de a tres. “El funcionamiento en los partidos de preparación hacía creer que el equipo iba a fluir más rápido, pero es normal, estamos en crecimiento y formación”, declaró.

Damián Ayude, entrenador de San Lorenzo, quiere cortar con la racha negativa del Ciclón, que no le gana a su clásico rival como visitante desde el 13 de mayo de 2017. En ese contexto, intentará poner en cancha al mejor once posible teniendo en cuenta la importante baja de Jhohan Romaña, quien sería reemplazado por Daniel Herrera, que le dejaría su lugar como lateral derecho a Fabricio Pérez.

Damián Ayude, técnico de San Lorenzo, no podrá contar con la figura del equipo, Jhohan Romaña

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Huracán corre con ventaja para quedarse con la victoria en el clásico de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.77 contra los 3.51 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.58.