Huracán vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Huracán y San Lorenzo protagonizan este domingo una nueva edición del “clásico de barrio más grande del mundo”, esta vez en el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. El partido está programado para las 19.15 (horario argentino) en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Globo, que viene de igualar 1 a 1 con Atlético Tucumán como visitante, aún no ganó en lo que va del certamen. Acumula dos empates y una derrota, por lo que suma dos puntos, y se mantiene en el décimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo B. El Ciclón, por su parte, está quinto en la clasificación general de la zona A con seis unidades, producto de dos triunfos y una caída. En la última jornada derrotó por la mínima diferencia a Central Córdoba de Santiago del Estero como local.

San Lorenzo viene de ganarle a Central Córdoba por 1 a 0 como local y quiere vencer a su máximo rival JUAN MANUEL BAEZ

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 30 de agosto del año pasado, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, y empataron 0 a 0 en el Nuevo Gasómetro. El antecedente más reciente en el estadio Tomás Adolfo Ducó es del 23 de febrero de 2025, en el marco de la fecha 7 del Apertura: fue triunfo de Huracán por 2 a 0 con goles de Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral.

El último triunfo de San Lorenzo ante su clásico rival fue el 1° de octubre de 2022, cuando ganó por 1 a 0 como local. Además, no festeja como visitante desde el 13 de mayo de 2017, cuando también ganó por 1 a 0.

Huracán vs. San Lorenzo: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 8 de febrero.

: Domingo 8 de febrero. Hora : 19.15 (horario argentino).

: 19.15 (horario argentino). Estadio : Tomás Adolfo Ducó.

: Tomás Adolfo Ducó. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Huracán vs. San Lorenzo: cómo ver online

El clásico está programado para este domingo a las 19.15 (horario argentino) en Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium y TNT Sports.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Huracán corre con ventaja para quedarse con la victoria en el clásico de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.77 contra los 3.51 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.58.