Aldosivi vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Aldosivi y Boca se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 7 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El local busca su primera victoria en el campeonato y el visitante aspira a encadenar su tercer triunfo consecutivo. El encuentro está programado para las 14.30 en el estadio José María Minella, con arbitraje de Sebastián Zunino y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El Tiburón es uno de los tres participantes de la Primera División del fútbol argentino que aún no ganó en este certamen. Está último en su zona con apenas tres puntos y viene de perder por la mínima diferencia ante Estudiantes de La Plata como visitante. El xeneize, por su parte, recientemente cortó la peor racha negativa de su historia (12 partidos sin ganar) y se trepó al quinto puesto con nueve unidades. En la última jornada derrotó a Banfield por 2 a 0 como local.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 22 de febrero de este año, en el marco de la sexta fecha del Apertura. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por 2 a 1 con goles del peruano Luis Advíncula y el uruguayo Miguel Merentiel (Tiago Serrago empató transitoriamente para Aldosivi). El antecedente más reciente en Mar del Plata fue el 16 de febrero de 2022, por la Copa de la Liga: ganó el xeneize por el mismo resultado con un doblete de Sebastián Villa (Martín Cauteruccio descontó para el conjunto marplatense).

Aldosivi vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 7 del Grupo A del Torneo Clausura 2025.

Día : Domingo 31 de agosto.

: Domingo 31 de agosto. Hora : 14.30.

: 14.30. Estadio : José María Minella.

: José María Minella. Árbitro: Sebastián Zunino.

Aldosivi vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 14.30 en Mar del Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.25 contra los 3.60 que se repagan por un hipotético triunfo de Aldosivi. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.04.