Alejandro Garnacho y todo su dolor por una lesión que lo mantendrá casi dos meses sin jugar: “Me decepciona perder la oportunidad de estar con mis compañeros de la selección”

Finalmente, llegó la confirmación del escenario más temido para Alejandro Garnacho. Con seis semanas de recuperación por delante debido a la lesión que sufrió en el tobillo derecho, el delantero realizó un posteo en el que muestra todo su dolor no solo por perderse una porción grande en el final de la temporada con Manchester United, sino porque no estará disponible para los encuentros que la selección argentina tiene pautados en los próximos días, en los que celebrará el título obtenido en el Mundial de Qatar. Garnacho, que se lesionó en el cierre del partido entre su equipo, Manchester United, y Southampton, el último domingo, publicó en Instagram un mensaje en inglés dirigido a los hinchas de los reds y también con una mención a la posibilidad perdida por la convocatoria que le extendió Lionel Scaloni.

“Es difícil expresar con palabras cómo me siento ahora mismo -arranca el texto del delantero-. Desafortunadamente no podré ayudar a mi equipo y a mis compañeros en los próximos partidos en lo que es una parte muy importante de la temporada para nosotros en el Manchester United. También me decepciona perder la oportunidad de estar con mis compañeros de la selección argentina en lo que habría sido un gran momento de orgullo para mí y mi familia. Esto forma parte del fútbol y de nuestra profesión, sin embargo, ya estoy centrado en mi recuperación. Dios me ha enseñado a no rendirme nunca y me aseguraré de volver más fuerte que nunca”.

Varios compañeros y colegas contestaron al mensaje del delantero nacido en España, entre ellos el arquero de Manchester David De Gea, que le respondió: “Tranquilidad y a recuperarse”. También Christian Eriksen contestó con emojis de “fuerza”, mientras que el propio club, a través de su cuenta, le escribió: “Un mejor Alejandro emergerá después de esto. Te deseamos una segura y rápida recuperación”.

🇦🇷 Alejandro Garnacho salió lesionado por este cruce de Walker-Peters en el Manchester United.



😳 En 11 días juega la Selección. pic.twitter.com/fs0SI2vqJN — JS (@juegosimple__) March 12, 2023

El delantero argentino había encendido el domingo las alarmas en la selección de Lionel Scaloni al retirarse lesionado del partido en el que su equipo, Manchester United, empató sin goles con Southampton por la Premier League. Garnacho, convocado para la doble fecha FIFA, pidió el cambio a los pocos minutos de haber ingresado en el 0-0 ante Southampton, a raíz de una dura entrada de Kyle Walker-Peters, quien barrió dentro del área para enviar la pelota al tiro de esquina, pero también le enganchó la pierna derecha.

El propio defensor de Southampton, actor involuntario de la lesión de Garnacho, se refirió a esta situación en un posteo de Instagram, que luego el delantero nacido en Madrid se encargó de replicar en una historia de su cuenta. “@garnacho7 nunca sería mi intención lesionar a un compañero de profesión. Te deseo una pronta recuperación y espero verte de nuevo en acción lo antes posible”, escribió Walker-Peters.

Además de varias jornadas claves en la definición de la Premier League y de la participación en la Europa League, Garnacho se perderá los próximos amistosos de la selección, el 23 y el 28 de marzo, ante Panamá y Curazao.

LA NACION